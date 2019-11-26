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Названы даты пробного ВНО в 2020 году

26 ноября, 11:54

Регистрация на пробное ВНО пройдет с 3 по 24 января

/ Фото: Анастасия Искрицкая

Украинский центр оценивания качества образования назвал даты пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, регистрация на пробное тестирование пройдет с 3 по 24 января на сайтах региональных центров.

Пробное ВНО по украинскому языку и литература пройдет 21 марта, по всем остальным предметам – история Украины, математика, биология, география, физика, химия, иностранные языки – 28 марта. На втором тесте участники смогут пройти оценивание только по одному предмету.

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Также отмечается, что пробное тестирование будет платным. Его стоимость объявят до 11 декабря на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

ВНО в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

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Источник: Сегодня

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