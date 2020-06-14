Названы области, которые не готовы к ослаблению карантина

В Украине столица и 10 областей не готовы к ослаблению карантина, потому что не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения. Об этом сообщили на официальном сайте Минздрава.

К ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Эти регионы не соответствуют требованию инцидентности – количества новых случаев заболевания COVID-19 за последние семь дней. Удовлетворяющий показатель должен быть менее 12 на 100 тыс. человек.

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По данным Минздрава, самый высокий показатель в Волынской области – 33,55, Черновицкой – 30,74, Львовской – 26,92, Ровенской – 25,59, Закарпатской – 24,73. В Винницкой области – 16,64, городе Киев – 16,38, Тернопольской области – 14,64, Житомирской –13,58, Черниговской – 13,23, Ивано-Франковской – 12,14.

Также известно, что требованиям относительно загруженности коек в больницах и охвата тестированием сейчас соответствуют все области.

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