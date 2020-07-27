"Не думайте, что сумеете установить контроль над Украиной": Яценюк ответил Путину

Выборов под дулами российских автоматов или по указанию Кремля не будет

Лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, который ранее заявлял о том, что в Украине существует мощная "пятая колонна" Кремля, 26 июля сделал новое громкое заявление по вопросу противостояния Украины и РФ.

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"Вместо мира Кремль разворачивает новую спецоперацию вокруг Украины", – написал политик 26 июля в своем блоге в ответ на сообщение Кремля о разговоре с президентом Зеленским.

"Президенту Путину стоит сказать несколько вещей. Первое. Все, что происходит на Донбассе и в Крыму, – это не "внутриукраинский кризис", как вы хотите подать. Это – прямая российская агрессия под вашим прямым руководством, и не надо делать роль наблюдателя и посредника", – подчеркнул Арсений Яценюк в своем блоге.

Во-вторых, отмечает политик, "на украинской земле не будет выборов под дулами российских автоматов или по указаниям из Кремля": "Вон из Украины. Мы сами разберемся с выборами".

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Также Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина никогда не будет выполнять Минские договоренности в русской версии.

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"Не думайте, что сумеете установить контроль над Украиной. Не удастся", – особо отметил политик.

Напомним, ранее Арсений Яценюк заявлял о том, что если власть не назначит независимого председателя НБУ и Украина выйдет из программы Международного валютного фонда (МВФ), весь бюджет будет называться только одним словом – дефолт.

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