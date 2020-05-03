Не хватает денег и поцелуев: как карантин изменил жизнь украинцев

Людям в изоляции не хватает денег и приятных эмоций

Украинцы, которые в большинстве дисциплинированно соблюдают временные ограничительные меры в связи с карантином из-за коронавируса, признают, что привычный образ жизни немного изменился.

Так считает почти половина участников нового опроса исследовательской компании "Градус".

Кардинальные изменения почувствовал на себе каждый третий. На карантине люди больше общаются со своими детьми, чаще убирают, готовят и – смотрят телевизор.

Реклама В тренде Грозы, град и штормовой ветер: синоптик предупредила о непогоде в понедельник

10% признались, что стало больше ссор с близкими. А вот 40% опрошенных не хватает денег и приятных эмоций. Грустят, что не могут вволю гулять на природе, встречаться с друзьями и родственниками. 9% не хватает объятий и поцелуев.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама