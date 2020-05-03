Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Последние новости Украины

Не хватает денег и поцелуев: как карантин изменил жизнь украинцев

3 мая, 12:28

Елена Вус

Людям в изоляции не хватает денег и приятных эмоций

Украинцы, которые в большинстве дисциплинированно соблюдают временные ограничительные меры в связи с карантином из-за коронавируса, признают, что привычный образ жизни немного изменился.

Так считает почти половина участников нового опроса исследовательской компании "Градус".

Кардинальные изменения почувствовал на себе каждый третий. На карантине люди больше общаются со своими детьми, чаще убирают, готовят и – смотрят телевизор.

Реклама

В тренде
Грозы, град и штормовой ветер: синоптик предупредила о непогоде в понедельник

10% признались, что стало больше ссор с близкими. А вот 40% опрошенных не хватает денег и приятных эмоций. Грустят, что не могут вволю гулять на природе, встречаться с друзьями и родственниками. 9% не хватает объятий и поцелуев.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео украинцы опрос карантин коронавирус COVID-19 Градус здоровья Украины

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 3 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 3 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 3 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 3 мая и все подробности из регионовУкраина
Возле Днепра разбился самолет: появилось видео крушения
Возле Днепра разбился самолет: появилось видео крушенияДнепр
Дипломат объяснил, как
Дипломат объяснил, как "COVID-паспорт" повлияет на безвиз Украины с ЕвросоюзомПолитика
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...