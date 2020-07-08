Не коронавирус: назван главный "убийца" украинцев

Самой распространенной причиной смерти украинцев являются болезни сердца и ишемия в частности.

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Об этом говорится в отчете, опубликованном Государственной службой статистики Украины 8 июля.

Так, согласно данным Укрстата, за первые четыре месяца этого года в Украине умерли 195 287 человек, из которых большинство (133 560) – от болезней системы кровообращения, в том числе 92 141 – от ишемической болезни сердца.

Кроме того, 2659 человек стали жертвами инфекционных паразитарных болезней, в том числе туберкулеза (1168) и ВИЧ (1124).

Грипп и пневмония (2358) стали самой распространенной причиной смерти среди болезней органов дыхания (4345). Отдельно от этого еще 242 человека умерли от коронавируса. Напомним, что с тех пор этот показатель вырос до 1306.

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Рак убил 26 107 человек, а сахарный диабет – 683. Из-за психических расстройств скончались – 354 украинца, причем большинство смертей на этой почве (271) были вызваны употреблением алкоголя.

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Кроме того, спиртное стало причиной других болезней с летальным исходом: кардиомиопатии (1303), болезни печени (627) и алкогольного отравления (872).

Не своей смертью умерли 9252 человека, из них 1116 погибли в ДТП, 297 – утонули, 485 – были убиты, а 1860 – покончили с собой.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, в прошлом году в результате ДТП погибли 3454 человека.

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