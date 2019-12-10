Не по-зимнему тепло и мокрый снег в Карпатах: синоптики дали прогноз на 10 декабря

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В Украине 10 декабря без осадков, только в Карпатах синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"10 декабря в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью и утром в южных, центральных и восточных областях местами туман", - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура установится на уровне 2-7 градусов тепла, в Одесской и Николаевской областях – 8-13 градусов тепла.

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А в Киеве и области 10 декабря будет облачно, но тоже без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура будет 4-6 градусов тепла, в области – ​​2-7 градусов тепла.

Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что уикенд на прошлой неделе получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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