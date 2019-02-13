Не поет гимн России и не работает: политзаключенный украинец объявил протест в колонии

Узник Кремля Евгений Панов рассказал о своих буднях в омской колонии в России и что хочет дистанционно учиться

Евгений Панов. Фото: facebook.com/igor.kotelianets.

Не поет гимн России и не работает: политзаключенный украинец объявил протест в колонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3f0/e7c/5c63f0e7c1763.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3f0/e7c/5c63f0e7c1763.jpg 2019-02-13T12:34:00+02:00 Украина Узник Кремля Евгений Панов рассказал о своих буднях в омской колонии в России и что хочет дистанционно учиться

Украинский узник Кремля Евгений Панов, незаконно приговоренный в России к 8 годам колонии строгого режима, не выполняет распорядок дня – не работает и не поет гимн Российской Федерации. Об этом его брату Игорю Котелянцу сообщила российская правозащитница Вера Гончарова.

По его словам, политзаключенный страдает от болей в спине. Несмотря на это, ему не оказывают медицинскую помощь, а лишь ставят уколы обезболивающего.

"Женя, так и находится в шестой колонии в Омске, мучают боли в спине. Сделали укол обезболивающего. Лечение не проводят", – отметил Котелянец.

Брат Панова сообщил, что украинец отказывается работать в омской колонии, в которую его этапировали в конце прошлого месяца.

"На встрече с правозащитницей Женя сказал, что: работать в колонии не собирается, никакого батрачества на государство-агрессор; гимн государства-агрессора выполнять отказывается (там есть практика ежедневного принуждение "славься, отечество"); хочет учиться дистанционно в вузе – изучать историю", – написал Котелянец.

Напомним, в январе российские правозащитники посетили Панова в Тюмени и рассказали, что он находится в измученном состоянии, поэтому отказывается фотографироваться для родственников.

Как сообщалось до этого родственники политзаключенного не получили о нем вестей в течение трех месяцев.

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