Не поет гимн России и не работает: политзаключенный украинец объявил протест в колонии
Узник Кремля Евгений Панов рассказал о своих буднях в омской колонии в России и что хочет дистанционно учиться
Украинский узник Кремля Евгений Панов, незаконно приговоренный в России к 8 годам колонии строгого режима, не выполняет распорядок дня – не работает и не поет гимн Российской Федерации. Об этом его брату Игорю Котелянцу сообщила российская правозащитница Вера Гончарова.
По его словам, политзаключенный страдает от болей в спине. Несмотря на это, ему не оказывают медицинскую помощь, а лишь ставят уколы обезболивающего.
"Женя, так и находится в шестой колонии в Омске, мучают боли в спине. Сделали укол обезболивающего. Лечение не проводят", – отметил Котелянец.
Брат Панова сообщил, что украинец отказывается работать в омской колонии, в которую его этапировали в конце прошлого месяца.
"На встрече с правозащитницей Женя сказал, что: работать в колонии не собирается, никакого батрачества на государство-агрессор; гимн государства-агрессора выполнять отказывается (там есть практика ежедневного принуждение "славься, отечество"); хочет учиться дистанционно в вузе – изучать историю", – написал Котелянец.
Напомним, в январе российские правозащитники посетили Панова в Тюмени и рассказали, что он находится в измученном состоянии, поэтому отказывается фотографироваться для родственников.
Как сообщалось до этого родственники политзаключенного не получили о нем вестей в течение трех месяцев.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Не поет гимн России и не работает: политзаключенный украинец объявил протест в колонии". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"