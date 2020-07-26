"Нельзя договориться с крокодилом": эксперт о проблеме нового перемирия на Донбассе

На Донбассе с 27 июля вводится режим полного прекращения огня, однако боевики вряд ли его будут соблюдать. Также вызывают вопросы правила соблюдения перемирия, когда военные для ответного огня должны будут запрашивать разрешение, а не сразу отвечать врагу.

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Об этом рассказал в интервью "Фактам" координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец.

"Боевики вряд ли будут соблюдать эти правила в полной мере. Там уровень контроля и командования оставляет желать лучшего. Я не вижу аргументов, которые заставили бы противника беспрекословно соблюдать требования (перемирия). Вы же помните, что уже были и "хлебное перемирие", и "школьное перемирие", и "коронавирусное"… Они никогда не соблюдались", – сказал он.

Эксперт отметил, что нынешний новый режим прекращения огня ничем не отличается от предыдущих перемирий – должны выполняться те же самые требования, были раньше и условия дисциплинарного наказания за нарушение режима тишины. Единственным новшеством будет запрет на разведывательную деятельность и полеты беспилотников.

Также ему не нравится норма, что в случае новых обстрелов нужно будет сначала составить претензию и отправить ее на рассмотрение Трехсторонней контактной группы или какой-либо иной комиссии. И только если Россия никак не отреагирует, тогда украинская сторона сможет принять меры.

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"Ну, вот такие правила. Они только усложнят жизнь украинским военным, которые находятся "на нуле". Сразу адекватно ответить противнику за нарушение договоренностей мы не сможем. Могу привести еще такой пример. Например, оккупанты подъезжают к нашим позициям со 120 миллиметровым минометом на какой-то транспортной платформе, производят несколько выстрелов и уезжают. Как нам реагировать? Это хорошо, что наш министр обороны Андрей Таран заявляет, что мы будем стрелять в ответ. Но вы же понимаете, что в бою, в каждом конкретном случае, необходима мгновенная реакция. А пока наши военные будут делать запросы, жаловаться… Я сейчас не хочу матерно выражаться, но этот механизм, который прописан в договоренностях ТКГ, серьезно осложняет ответную реакцию", – сказал Машовец.

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Координатор "ИС" не видит особого желания российского военного и политического руководства прекращать конфликт, и новое перемирие абсолютно не показатель стремления Кремля к миру.

"Я считаю, что подписанные договоренности больше напоминают ситуацию, когда тебя бьют по одной щеке, а ты подставляешь другую. Я понимаю, что войну желательно прекратить как можно скорее. Но это не значит, что войну нужно прекращать ценой разоружения собственной армии. В лице нашего антагониста мы имеем людей, которые любое проявление миролюбия и готовности пойти на компромисс воспринимают как проявление слабости. Россия — это не то государство, с которым можно находить компромисс. Вы не сможете договориться с крокодилом, чтобы он на вас не напал. Я не понимаю, почему наше военно-политическое руководство этого не понимает", – добавил военный эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 июля состоялись очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау озвучила условия режима тишины.

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В то же время президент Владимир Зеленский во время поездки на Донбасс заявил, что ожидается подписание документа о достигнутом перемирии всеми сторонами "нормандской группы" (Франции, Германии, Украины и России).

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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