Непогода бушует в Украине: в шести областях обесточены 188 населенных пунктов
Для обеспечения проезда на украинских дорогах работают 647 единиц техники
В Украине из-за непогоды обесточены 188 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"13 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 188 населенных пунктов в шести областях", – говорится в сообщении.
В частности, электроснабжения остались 74 населенных пункта в Черкасской области, 69 в Киевской, 18 в Черниговской, 15 в Сумской, 8 в Кировоградской и 4 – в Днепропетровской. К восстановлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.
"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечены 961 человек и 647 единиц техники", – добавили в ГСЧС.
Ранее синоптики рассказали, где ждать "сюрпризов" погоды.
Также мы писали, что в Украину идет новый "мерзкий" циклон и погода после выходных резко испортится.
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