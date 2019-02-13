Непогода бушует в Украине: в шести областях обесточены 188 населенных пунктов

Для обеспечения проезда на украинских дорогах работают 647 единиц техники

Непогода бушует в Украине: в шести областях обесточены 188 населенных пунктов 2019-02-13T10:22:00+02:00 Украина Для обеспечения проезда на украинских дорогах работают 647 единиц техники

В Украине из-за непогоды обесточены 188 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"13 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 188 населенных пунктов в шести областях", – говорится в сообщении.

В частности, электроснабжения остались 74 населенных пункта в Черкасской области, 69 в Киевской, 18 в Черниговской, 15 в Сумской, 8 в Кировоградской и 4 – в Днепропетровской. К восстановлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечены 961 человек и 647 единиц техники", – добавили в ГСЧС.

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