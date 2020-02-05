Непогода в Украине: как спасают водителей на дорогах (фото)

/ Фото: ГСЧС

После резкого ухудшения погоды в Украине спасателям пришлось помогать водителям, ставшими заложниками непогоды.

Как сообщили в Госслужбе чрезвычайных ситуаций, непогода – снегопады и порывистый ветер – принесла неудобства водителям в некоторых регионах страны.

Так, на Закарпатье спасатели проводили аварийные работы по распиливанию деревьев и очистке дорог в селе Кибляры под Ужгородом и в селе Загорб в Великоберезнянском районе. Кроме того, в ГСЧС провели буксировку семи машин, которые не смогли самостоятельно передвигаться по горным перевалам Воловецкого и Раховского районов.

В Хмельницкой области в ночь на 5 февраля на дороге Житомир – Черновцы, недалеко от села Солобковцы, спасатели помогли водителю грузовика Scania, который влетел в кювет.

Реклама

В этот же день спасатели оказали помощь водителю грузовика DAF, который не справился с управлением, съехал на полевую дорогу и увяз в грязи.

А в Винницкой области спасатели помогли водителю автобуса, который под сильным снегом не справился с управлением и съехал с дороги.

Спасатели в Киевской области вытащили из заснеженного кювета легковушку.

Отдельно в ГСЧС обратились к водителям с призывом – в период штормового предупреждения по возможности ограничить пользование автотранспортом.

Как сообщал сайт "Сегодня", в ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий – мороз, снег и гололед.

По состоянию на утро 5 февраля в Украине из-за непогоды был обесточен 41 населенный пункт, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в двух областях", – говорится в сообщении.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама