Непогода в Украине: обесточены 47 населенных пунктов
Порывы ветра повредили крыши 75 зданий в пяти областях страны
В Украине из-за сильного ветра без электроснабжения остались 47 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 5 областях", – говорится в сообщении.
В частности, без электроснабжения остались 19 населенных пунктов во Львовской области, 12 в Киевской, 12 в Житомирской, 3 в Луганской и 1 в Черновицкой. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, порывы ветра повредили крыши 108 зданий: 33 из них уже восстановили. На данный момент повреждено 75 зданий в пяти областях страны. В частности, во Львовской области ветер повредил 66 зданий, в Ивано-Франковской – 4, в Тернопольской – 2, в Винницкой -2 и Одесской – 1.
"В течение суток подразделениями ДСНС убрано более 100 поваленных деревьев", - отметили в ГСЧС.
Как сообщалось, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.
Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.
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