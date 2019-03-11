Непогода в Украине: обесточены 47 населенных пунктов

Порывы ветра повредили крыши 75 зданий в пяти областях страны

Фото: Pixabay

Непогода в Украине: обесточены 47 населенных пунктов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/611/c0c/5c8611c0cd300.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/611/c0c/5c8611c0cd300.jpg 2019-03-11T09:41:00+02:00 Украина Порывы ветра повредили крыши 75 зданий в пяти областях страны

В Украине из-за сильного ветра без электроснабжения остались 47 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 5 областях", – говорится в сообщении.

В частности, без электроснабжения остались 19 населенных пунктов во Львовской области, 12 в Киевской, 12 в Житомирской, 3 в Луганской и 1 в Черновицкой. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, порывы ветра повредили крыши 108 зданий: 33 из них уже восстановили. На данный момент повреждено 75 зданий в пяти областях страны. В частности, во Львовской области ветер повредил 66 зданий, в Ивано-Франковской – 4, в Тернопольской – 2, в Винницкой -2 и Одесской – 1.

"В течение суток подразделениями ДСНС убрано более 100 поваленных деревьев", - отметили в ГСЧС.

Как сообщалось, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.

Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

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