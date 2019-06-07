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Непогода в Украине обесточила десятки населенных пунктов

7 июня, 09:05

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго

Последствия непогоды в Одессе. Фото: пресс-служба мэрии города
Последствия непогоды в Одессе. Фото: пресс-служба мэрии города.

В Украине из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались 68 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В ночь с 6 на 7 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 68 населенных пунктов в 5 областях", – говорится в сообщении.

В частности, без электричества в Киевской области остались 7 населенных пунктов, в Житомирской – 24, в Днепропетровской – 3, в Херсонской – 3 и в Кировоградской – 1.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – рассказали в ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Спасателям пришлось отводить воду с подтопленного участка.


А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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Тег непогода, Украина, обесточены, населенные пункты, ГСЧС

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