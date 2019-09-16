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Нескольких правоохранителей уличили в продаже телефонных разговоров: подробности

16 сентября, 14:32

В Госбюро сообщили, что несколько правоохранителей незаконно воспользовались своим служебным положением

Государственное бюро расследований (ГБР), которое расследует обвинения в избиениях и пытках работников СБУ, начало расследование причастности нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров. Об этом в Facebook сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации в отношении определенного круга лиц. На данный момент уже установлено, что правоохранители незаконно воспользовались своим служебным положением, чтобы получить от операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан. Эти данные они продавали посредникам, а те – перепродавали заказчикам", – отметила она.

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Варченко подчеркнула, что своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров.

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Фото: А. Миронов

"Сейчас продолжаются следственные действия, цель которых – получить дополнительные доказательства, которые позволят должным образом обосновать подозрение всем участникам противоправной схемы – и правоохранителям, и их "клиентам", – резюмировала она.

Ранее в ГБР сообщили, что сотрудник Национального агентства противодействия коррупции (НАПК) незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций чиновников, прокуроров, судей и нардепов и, вероятно, передавал ее третьим лицам.

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расследование госбюро ГБР

Источник: Сегодня

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