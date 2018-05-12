Нетрезвый отец порезал маленького сына ножом

Врачи борятся за жизнь ребенка, он находится в реанимации

В Ровенской области полиция задержала мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который нанес множественные повреждения своему полуторагодовалому сыну.

У ребенка диагностировали десятки ножевых ранений. Он находится в реанимации, врачи говорят, что его состояние стабильно тяжелое.

Причиной стало то, что 22-летний отец ребенка и его 45-летний отец повздорили, после этого молодой человек попытался нанести отцу ножевые ранения. Мальчик испугался и стал плакать. Пьяный отец набросился на него и порезал ножом.

Ранее в Ровно 40-летний пьяный военнослужащий во время семейной ссоры угрожал жене гранатой Ф-1. Ранее мужчина находился в зоне АТО, и в настоящее время продолжает нести военную службу. О семейной ссоре в сообщила 44-летняя жена военнослужащего. Дебошир из квартиры убежал. Патрульные разыскали его на улице возле дома.

Также в Черкасской области пьяный мужчина, вооруженный пистолетом, бросил гранату в сторону полицейских.

Кроме того, в Херсонской области военный ранил мужчину

Ранее львовские копы остановили автомобиль Mitsubishi Pajero с двумя военными, которые везли с 240 патронов, пять гранат и пистолет Макарова.