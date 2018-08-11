Неудачный отдых: вместо комфортного номера девушки получили горы посуды и душ без воды

Девушкам пообещали условия, как дома у бабушки – уютно, комфортно и чисто. Но вместо желаемого комфорта их ждали картонные стены, горы грязной посуды и душ без воды.

Ксении 23 года, студентка. Живет отдельно от родителей, работает. Ежемесячно девушка откладывала стипендию, чтобы поехать к морю летом. За прошлый год собрала 5000 гривен. Решила поехать в Железный порт, но не случайно. Чистые пляжи, море и климат девушке понравились, когда она там отдыхала ранее, и этим летом решила вернуться туда снова.

На курорт Ксения ехала с подругой Ангелиной. Требования к базе отдыха у девочек были неприхотливы – чистота, постоянная горячая и холодная вода, косметический ремонт в номере. Неделя поисков, и база отдыха была найдена. Информации о комплексе, правда, было немного. На пяти фото – общая территория, домики издалека. Девушка позвонила владелице, чтобы подробно узнать обо всех условиях.

"Хозяйка сказала, что номера нормальные, там две кровати, есть шкаф, есть полочки, мы даем посуду, есть холодильник. Казалось бы, а что еще нужно? Кажется, все есть. Постельное белье, спрашиваю, нужно брать? – Нет, постельное белье есть", – рассказывает Ксения.

Единственное, что насторожило девушек, – душ общий и на улице. Впрочем, владелица заверила, что вода там есть постоянно – и холодная, и горячая. Девушки успокоились и согласились на этот вариант.

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Стоимость номера – 240 гривен в сутки. В тот же день девушки оплатили задаток и в предвкушении отпуска начали паковать чемоданы. Но уже на курорте их ждал неприятный сюрприз. По приезду девушек встретила хозяйка базы отдыха и начала показывать номера. Экскурсию делала в спешке, мол, ее ждут следующие отдыхающие.

"Она показывала нам так – бегом: вот, смотрите, здесь есть кровать, шкаф, посуда. Здесь есть душ, туалет, вы себе там разберетесь", – вспоминают девушки.

Девушки доплатили хозяйке еще 1460 гривен, и она оставила их в номере. Когда подруги начали раскладывать вещи, увидели, что никакого обещанного косметического ремонта не было. Ксения начала снимать все на видео, чтобы иметь доказательства того, что обещанного комфорта здесь нет.

"Дом был сделан из таких будто гипсокартонных кусков. На стенах были фотообои, окна – грязные, на них были жалюзи, такие, тоже не очень чистые. Постельное белье – "Укрзализныця", это было очень смешно, мы просто не ожидали такое увидеть", – вспоминают подруги.

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А когда они увидели кухню, которую хозяйка, спеша, показывать не стала – едва не лишились речи.

"Полная антисанитария, на самом деле, это ужас. Грязная посуда. Было несколько холодильников, их было три или четыре. Часть из них служила шкафом. Потому что они не работали и люди, которые там жили, они оставляли там крупы, какие-то макароны", – рассказывают девушки.

И, наконец, девушки проверили самое главное условие, о котором спрашивали владелицу базы отдыха еще из дома, – душ и наличие горячей воды в нем. Но и этого не было. Разочарованные подруги понимали, что они уже заплатили за неделю проживания, и деньги им могут не вернуть. Девушки боялись оказаться просто на улице, и поэтому решили остаться на этой базе отдыха. Но уже через три дня вынуждены были собрать свои вещи.

Отсутствие горячей воды обернулось для Ксении высокой температурой и кашлем. Это стало последней каплей, и девушки решили покинуть базу отдыха. Но как вернуть деньги, если нет ни чека, ни письменного договора?

Ксения и Ангелина пошли говорить с хозяйкой турбазы. Они сказали, что не собираются здесь оставаться и попросили вернуть деньги за следующие пять дней – 1200грн. Но владелица была несокрушима – средства возвращать не собиралась. Женщина понимала, что у девушек нет никаких доказательств, какую сумму они заплатили за отдых. Поэтому доказать что-либо, даже если они вызовут полицию, им не удастся.

Тогда подруги решили пойти на хитрость – показали видео, которое они сняли в своем номере, в том числе на кухне, и в душе. А там и грязные окна, и жалюзи, и застиранное белье "Укрзализныци", и немытая посуда, душ, прикрепленный проволокой, плесень на стенах и неработающие холодильники. Девушки пригрозили, что все это увидят туристы, которые будут искать в интернете место для отдыха. Мол, они выложат видео на всех туристических сайтах со ссылкой на ее базу отдыха. И только после этого, испугавшись потерять клиентов, владелица согласилась вернуть средства.

Как оказалось, девушки – не первые, кого обманула недобросовестная бизнесвумен. Соседка базы, услышавшая о ссоре, рассказала, что отдыхающие из года в год со скандалами покидают это место.

Со своими деньгами и чемоданами подруги оказались на улице, еще и в чужом городе. В разгар сезона трудно найти новое жилье. Поэтому девушки не видели другого варианта, кроме как просто ходить по базам и гостиницам и спрашивать о свободных местах. И примерно за час таких поисков нашли не просто комнату, а домик. Условия были в разы лучше: чистая постель, новая посуда, и своя душевая с туалетом. И самое главное – там была горячая вода. И все эти условия обошлись всего на 40 гривен дороже, чем на антисанитарной базе.

Но на этом неприятные сюрпризы на курорте не закончились. После переезда, довольные тем, что наконец-то начался комфортный отдых, подруги пошли на пляж. Там курортников активно призывали на различные аттракционы. И девчонки решили покататься на банане. Желающих в тот день на пляже оказалось немного. Банан был полупустой. И водитель попросил Ксению и Ангелину сесть в самый конец. Для чего – не объяснил.

Морская прогулка началась. Вместо того, чтобы получать удовольствие, подруги все время вытаскивали друг друга из воды. На большой скорости девушек постоянно сбрасывало в воду, но водитель скутера, к которому был прицеплен банан, ничего не замечал, и продолжал ехать дальше. Девушкам приходилось кричать, чтобы их подождали и не оставили в открытом море. При очередном падении Ксения чуть не захлебнулась водой, попавшей в легкие. Водитель скутера и внимания на это не обратил. Если бы не подруга, которая спасла девушку, все могло бы закончиться фатально.

"Мне попала вода в легкие, я начала захлебываться, и если бы не спасательный жилет и подруга рядом, то я бы сейчас здесь не сидела", – рассказывает девушка.

А когда они наконец добрались к берегу, Ксения увидела, что досталось и ее подружке. Вся нога Ангелины была синяя из-за гематомы от сильного удара о банан. И уже к вечеру гематома была на всю ногу.

Подружки сразу начали искать врача или медсестру, но рядом ни одного медпункта не оказалось. Просто ничего не делать с такой страшной гематомой девушки побоялись и пошли в аптеку. Когда фармацевт увидела синюю ногу Ангелины, была шокирована.

Ксения с Ангелиной вспоминают, что от аттракционов за то время, пока девушки были на море, пострадали не только они.

"Буквально за несколько дней на таблетке покатался мальчик, которого покатали так, что сломали ему ребра", – говорят девушки.

После того девушки десятой дорогой обходили любые развлечения на пляже. Хотя им и хотелось новых эмоций и впечатлений во время отпуска. Но не ценой собственного здоровья.

Этот отдых подруги запомнят надолго.

А вывод сделали такой: доверять фотографиям в интернете нельзя. Искать жилье у моря лучше на месте. Чтобы сразу видеть, за что платишь на самом деле.