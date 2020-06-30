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В Днепре ночью вспыхнуло общежитие (фото, видео)

30 июня, 09:47

Мария Дмитренко

Студенты успели эвакуироваться до прибытия пожарных

В ночь на вторник, 30 июня, в Днепре произошел пожар в общежитии медицинской академии. Горела комната на пятом этаже здания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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До прибытия пожарных 110 студентов, которые жили в общежитии, самостоятельно вышли на улицу. Погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что огонь повредил домашние вещи и мебель на площади 18 "квадратов". На данный момент неизвестно, что именно стало причиной возгорания. Это предстоит выяснить правоохранителям.

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Видео: ГСЧС Видео: ГСЧС

Напомним, не так давно в столице произошел пожар в общежитии на улице Ломоносова, 55. Там загорелась комната на седьмом этаже. Одна девушка не могла выбраться из задымленного помещения. Ее разыскали и эвакуировали. Также спасатели нашли в комнате на девятом этаже спавшего студента. Девушку и парня передали медикам.

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Ранее в столице на Позняках горела 16-этажка. Пожар произошел на улице Саломеи Крушельницкой, 3 А, на балконе на 12-м этаже жилого дома. Пламя распространилось на квартиры выше.

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Днепр студенты спасатели возгорание общежитие пожар

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