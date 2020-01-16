Новая подлость оккупантов на Донбассе: снайперов выдают за мирных жителей на легковушках

Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции подразделений 1-го (Донецк) и 2 (Луганск) "армейских корпусов армии Л/ДНР" наемниками, которые с начала года возвращаются с курсов снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ.

Об этом пресс-служба Министерства обороны Украины сообщает со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Как стало известно, из этих лиц оккупанты формируют мобильные снайперские группы, которые при выполнении задач перемещаются вдоль линии разграничения на гражданских легковых автомобилях, выдавая себя за мирных жителей.

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Таким образом, противник пытается продолжать скрыто наносить потери личному составу подразделений ОС и не допустить стабилизации обстановки на линии разграничения, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" из пушек обстреляли оккупированный город и состряпали фейк о ВСУ , чтобы обвинить украинских военных в ранениях мирных жителей.

Также сообщалось, что на Донбассе снайперы боевиков вышли на "охоту", ВСУ понесли потери .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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