Новая военно-медицинская доктрина в Украине: как будет работать скорая военная медпомощь

Как в Украине будут спасать раненых во время военных действий по стандартам НАТО

В Украине принята военно-медицинская доктрина. Основная ее идея — оказывать медпомощь военнослужащим, объединив военные и гражданские медицинские службы. При этом должны учитываться медицинские стандарты, принятые в странах НАТО. Многое из того, что предписывает доктрина, уже успешно используется на фронте. При этом критики отмечают, что документ учитывает потребности только военных, но совершенно не защищает гражданское население.

Наивысшая ценность

Военно-медицинская доктрина была утверждена 31 октября постановлением Кабинета министров. Работа над ней велась более трех лет. В частности, парламентские слушания, посвященные этому вопросу, состоялись еще 20 мая 2015 года. В результате получился документ, который предлагает объединить усилия военных и гражданских медицинских служб для оказания помощи украинским военнослужащим.

Военно-медицинская доктрина обозначает человеческую жизнь, как наивысшую ценность. Как отмечается в документе, медицинское обслуживание в особый период должно проводиться в тех же объемах, что и в мирное время, а военная медицинская система должна стать частью "единого медицинского пространства Украины".

"Общие принципы, требования и стандарты медицинской помощи едины для мирного и военного времени", — подчеркивается в доктрине.

Там же указывается, что Минздрав должен обеспечить готовность учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи военнослужащим во время особого периода, чрезвычайного положения и других кризисных ситуаций.

"Скорейшее восстановление боеспособности и трудоспособности людей достигается путем применения медицинских стандартов НАТО, а также перехода на многоуровневую систему медицинского обеспечения войск", — отмечается также в документе.

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Как это выглядит в НАТО

Главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин, который принимал участие в миротворческой миссии в составе многонациональных сил в Ираке, рассказал, как выглядит натовская система медобеспечения.

По его словам, в Ираке на бригадном уровне действовала медицинская рота, куда входили различные специалисты, которые могли проводить операции на базовом уровне: останавливать кровь, извлекать из тел поражающие элементы и т. д.

"Если ранение было слишком тяжелым, то пострадавшего отвозили в окружной госпиталь в Багдад. Самых тяжелых направляли на военную базу НАТО в германском городе Рамштайн", — пояснил Юрий Карин.

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, разница между советским и натовским подходом в оказании медпомощи на поле боя состоит в том, что первый предполагает первичную помощь пострадавшему прямо на месте ранения, а второй — скорейшую его эвакуацию из "красной зоны" в медпункт. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Известно, что квалифицированная помощь, оказанная сразу же после ранения, может спасти человеку жизнь. Но с другой стороны очень часто человека лучше сразу отдать в руки квалифицированных медиков.

Однако в любом случае в 2014 году украинская полевая медицина, как и вся армия, оказалась неготова к войне.

"Вместе с войной государство столкнулось с полной неспособностью эффективно спасать военных", — отмечалось на парламентских слушаниях 20 мая 2015 года.

Альянс. Их подход предполагает скорейшую эвакуацию раненного из "красной зоны"

Что есть у нас

Как рассказывают военные, в первые месяцы боевых действий много смертей были связаны с тем, что раненым просто не успевали вовремя остановить кровь. Необходимо было срочно исправлять ситуацию, а поскольку всю армию к 2020 году планируется переводить на стандарты НАТО, то и весь процесс медобслуживания сразу же решили перестраивать на западный манер.

Первый пункт неотложной медицинской помощи был организован в районе Авдеевки. В него вошли специалисты, способные провести операцию прямо на передовой. Сейчас по такой системе работает практически весь фронт. Стрелок-санитар, санинструктор или фельдшер должны быть в каждой роте, взводе и даже в отделении. А на батальонном уровне уже действуют медпункты. Особо тяжелых раненых готовы принять гражданские медицинские учреждения.

"Раненых принимают госпитали в Одессе, Днепре, Харькове, Львове и Киеве. Туда летают медицинские самолеты", — уточнил Юрий Карин.

Многоуровневая система оказания медицинской помощи налажена следующим образом.

Непосредственно на "нуле" раненым может заняться санинструктор или стрелок-санитар. Боец может быть эвакуирован на медицинский пункт батальона или бригады, который расположен на расстоянии до 3 км от передовой. В более тяжелых случаях пострадавшего везут в военный мобильный госпиталь или в ближайшую районную или городскую больницу на расстоянии в 25—50 км от линии разграничения. Если характер повреждения таков, что госпиталь или больница не могут поставить человека на ноги, его направляют в специализированные медицинские учреждения, находящиеся в тылу.

Для перевозки раненых существует специальная техника. Например, для транспортировки с переднего края отлично подходит модифицированный гусеничный МТ-ЛБ (многоцелевой тягач, легкий бронированный). Его санитарная версия имеет специально расширенное отделение, благодаря чему транспортер может перевозить четырех раненых лежа на носилках, восемь легко раненых только сидя или четырех сидящих и двух лежащих человек. При этом санитарный МТ-ЛБ имеет внутри все необходимое оборудование для оказания неотложной помощи. Таких машин сейчас в войсках насчитывается более 30, однако заключен контракт на поставку в ВСУ не менее 120 санитарных МТ-ЛБ.

Для доставки раненых на медпункт батальона или бригады используются автомобили-внедорожники, поскольку в таких случаях приходится ездить по грязи либо по очень разбитым дорогам, а для транспортировки пострадавших в больницу или мобильный годятся и обычные машины скорой помощи.

По мнению Жирохова, предпринятые меры помогли сильно снизить количество людей, которые умерли в госпиталях из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи.

"Вот только бронированной техники, способной эвакуировать раненых с "нуля" пока маловато. И это проблема", — отмечает эксперт.

Половинчатое решение

Напомним также, что весной было принято решение реформировать военно-медицинскую службу по принципу германского бундесвера, сделав ее отдельным родом войск. Согласно немецкой модели, военнослужащие должны получать такой же уровень медицинского обслуживания, как и граждане в мирной жизни. Эти же положения прописаны и в украинской военно-медицинской доктрине.

Получается, что много требований доктрины уже внедрены на практике и успешно действуют. По словам Михаила Жирохова, это действительно так:

"Доктрина просто вводит все эти новшества в правовое поле, потому что изначально наши медицинские штаты не были на такое рассчитаны".

Между тем сразу же после принятия доктрина подверглась критике. В частности, один из инициаторов разработки этого документа — глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец — полагает, что принятый Кабмином вариант "половинчатый и однобокий", поскольку совершенно не предусматривает защиту гражданского населения.