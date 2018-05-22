Новая вспышка кори в Украине: как распознать первые симптомы и есть ли вакцины для взрослых

Новая угроза кори в Украине – с начала года заболели более 16 тысяч человек, и восемь – умерли. Сейчас врачи предупреждают об очередной вспышке. Еженедельно в больницы попадают все новые и новые больные. Медики говорят, что вирус приобретает агрессивные формы и поражает даже тех, у кого есть прививки.

Виталий Мельник уже третью неделю в инфекционном отделении столичной Александровской больницы. У мужчины – пневмония, которая стала осложнением после кори.

"Поднималась температура до 39, потом началась сыпь, высыпания, потом появились во рту пятна белого цвета. Посмотрел в интернете описания, все совпало, и вызвали скорую помощь", – рассказал Мельник.

Прививки от кори Виталий не делал – никогда не думал, что может заболеть. А его сосед по палате, Никита Шабрат, вакцинировался – правда еще в школе. Корь уложила его на больничную койку две недели назад. На теле парня – характерные красные пятна.

"Началось с рук, а потом горло... Вызвал "скорую", и меня направили сюда", – отметил Шабрат.

Последний раз такая вспышка была десять лет назад. Из-за низкой вакцинации взрослых болезнь вернулась, говорят в Александровской больнице Киева. Только за два месяца здесь приняли более двухсот пациентов.

"Я рекомендую всем своим пациентам, всем киевлянам просто проверить титр защитных антител кори. После того, как вы проверите, вы будете знать, делать вам вакцинацию от кори или нет", – посоветовала заведующая инфекционным отделением Александровской больницы Киева Татьяна Гайнутдинова.

Если с момента прививки прошло десять-пятнадцать лет, ее, скорее всего, придется повторить, ведь вирус имеет и агрессивные формы, и передается воздушно-капельным путем. Корь легко спутать с обычной простудой, поэтому больной продолжает ходить на работу, пользоваться общественным транспортом, бывать в людных местах – чем и подвергает опасности окружающих.

Вспышки кори уже зафиксировали во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Киевской и Одесской областях.

"Проблем вакцин от кори в Украине нет, она в достаточном количестве, есть во всех кабинетах прививки. Спокойно можно пойти и вакцинироваться детям от нуля до семнадцати лет. Есть проблема со взрослыми, поскольку нет на частном рынке, государство не поставляет вакцины для вакцинации взрослых", – отметил первый заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Виктор Ляшко.

При этом купить вакцину в аптеке или сделать прививку в частной клинике для взрослого тоже невозможно. В профильном министерстве сообщили, что сейчас пытаются решить проблему с вакцинами для взрослых.

Напомним, в селе Черная Тиса в Раховском районе Закарпатской области была зафиксирована вспышка кори. По состоянию на четверг, 17 мая, диагноз "корь" поставлен 56 ученикам общеобразовательной школы.

Всего с начала года наибольшее распространение болезни зафиксировано в Ивано-Франковской области, где заболели 2137 человек. Закарпатская область на втором месте по заболеваемости – 2131 человек. Далее следуют Львовская область (1785 заболевших), Одесская (1552 человека) и Черновицкая (1081 человек).

Отметим, что ранее медики предупредили – в ряде случаев корь стала еще более агрессивной, болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редки по сравнению с непривитыми пациентами.

Также мы сообщали о том, что во Львове 11 апреля госпитализировали 11 человек – студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Всем им поставили диагноз "корь".