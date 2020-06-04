Новые данные Минздрава о коронавирусе в Украине: онлайн-брифинг

В Украине эпидемия пока идет ровно, но в одной из областей зафиксирована вспышка

В Министерстве здравоохранения проходит онлайн-брифинг об эпидемической ситуации в стране и устранении последствий пандемии. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные о коронавирусной инфекции.

Напомним, на утро 3 июня в Украине было 24 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10 440 пациентов выздоровели. Только за вторник зафиксировано 483 новых случая заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Отметим, что за вторник было обнаружено рекордное количество случаев коронавирусной инфекции во Львовской области – 96 (более четверти всех случаев в тот день по всей стране). Мэр Львова Андрей Садовый назвал три причины вспышки COVID-19 в области. Дело в том, что было сделано большее количество ПЦР-тестов, чем обычно, соответственно, и выявлено больше больных. Также стало известно, что в это число вошли и футболисты из местного футбольного клуба. Садовый сетует и на то, что люди вышли из карантина и не особо соблюдают меры предосторожности.

А тем временем в Украине снова ослабляют карантин. Кабинет министров постановил, что с 5 и 15 июня отменяются очередные ограничения – речь идет о работе кафе и ресторанов, возобновится авиасообщения как внутри страны, так и за границу.

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