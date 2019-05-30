Новые правила украинского языка начнут действовать с 3 июня
3 июня 2019 финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах
Новое Украинское правописание начнут применять с 3 июня. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
"3 июня 2019 финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции Украинского правописания.
Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.
Напомним, 22 мая Кабинет Министров принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция Украинского правописания.
Документ подготовила специально созданная Национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.
В августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3 000 предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан.
Ранее мы писали о том, как теперь будут учить украинский язык в школах.
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