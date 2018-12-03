Поток россиян в Украину сократился почти в три раза: пограничники рассказали, кого пропускают

Если гражданин РФ может подтвердить цель поездки, его пропустят, даже если это мужчина

После введения военного положени, поток граждан Российской Федерации сократился почти в три раза. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, теперь россиянам сложнее пересечь границу,

"До введения военного положения мы делали оформления около 5000 граждан Российской Федерации в сутки. Сейчас же в среднем в сутки оформляется около 1300 россиян. Сейчас мы можем говорить, что поток россиян в Украину снизился примерно в два с половиной, в три раза", – говорит Слободян.

В связи с новыми правилами отказ на въезд на территорию Украины получило большее количество граждан РФ.

"Если раньше мы отказывали 10-15 гражданам России в сутки, то сейчас в сутки отказ получают примерно 80 граждан Российской Федерации. С начала введения военного положения сотням гражданам РФ мы отказали во въезде", – продолжает он.

Как сообщает помощник главы пограничной службы, новые правила действуют как для мужчин, так и для женщин.

"Сейчас, в основном, едут женщины, дети, старики. Но женщины также подвергаются дополнительным мерам. С ними проводятся собеседования, и они также должны подтвердить цель поездки. Ведь женщины также могут использоваться для дестабилизации ситуации в Украине", – комментирует Слободян.

Но, несмотря на новые правила, граждане РФ все же могут пересечь границу. Украинские пограничники объективно подходят к пропуску россиян: если те могут подтвердить цель поездки – их пропускают, даже мужчин.

"Если гражданин РФ, даже мужчина, в полном объеме подтверждает цель поездки и пребывания, и мы полностью убеждены в том, что он не едет в Украину с целью дестабилизации ситуации, мы принимаем положительное решение и пропускаем его", – объясняет он.

Как сообщалось, глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у главы государства заявлял, что в пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. "Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", – сообщал он.

Сайт "Сегодня" пытался разобраться, помогут ли меры по усилению пограничного контроля для россиян повысить безопасность Украины в условиях особого режима.