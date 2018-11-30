Военное положение: поможет ли перекрытие границы защититься от России

Меры по усилению контроля на государственной границе с Россией (и админгранице с оккупированным Крымом) после введения военного положения в 10 областях Украины проходят в плановом режиме, а после введенных ограничений на украинскую территорию российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и агенты РФ проникать не смогут.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

"В первую очередь отмечу, что военное положение в Украине было объявлено впервые (и слава Богу, что в первый раз, и чтобы оно было последним!). Во-вторых, в Украине никто не имеет практического опыта, как это все реализовывать на 100% правильно. В-третьих, сейчас идет отработка планов по всем мероприятиям – организационным, административным, мобилизационным и т.д. То есть, идет приведение режима военного положения в правовые, административные, оперативные и другие меры, связанные с их выполнением. Сейчас идет отработка мер в некой учебно-боевой обстановке. Поэтому реально нет никаких рисков проникновения в Украину через госграницу каких-то бригад, серьезных ДРГ, разведчиков и т.д.", – подчеркнул он.

Как добавил эксперт, в течение месяца, пока будет действовать военное положение, в Украине пойдет отработка всего комплекса мер по защите от угроз для национальной безопасности и обороны со стороны РФ, после чего по итогам проведенных мероприятий украинские чиновники и функционеры должны будут провести анализ осуществленных шагов, их эффективность и целесообразность.

"Сейчас все центральные органы исполнительной власти, руководство областных и местных госадминистраций и др. проверяют планы, командные пункты, смотрят на реальную ситуацию с матобеспечением и ресурсами, должны привести эту базу в порядок, как это и должно быть на случай вероятного обострения конфликта с РФ. Сейчас все это проводится в учебно-боевой обстановке, но впервые и правильно. После завершения срока действия военного положения будут проведены совещания, выработаны планы по устранению недостатков, назначены ответственные люди, которые действительно знают, как это все правильно делать. На эти планы будут выделены деньги в госбюджете, средства будут осваиваться, а не расхищаться, как раньше. Сейчас идет нормальный процесс, как, например, в советское время проводились учения гражданской обороны, а люди и военные, например, бегали в противогазах и т.д. Поэтому осуществляемые сейчас меры делаются правильно", – отметил военный эксперт.

В то же время, как добавил Стариков, вместе с мерами по перекрытию границы для россиян в рамках военного положения могут осуществляться и другие мероприятия по усилению безопасности: введение комендантского часа, патрулирование улиц, проверка документов с пропиской и проч.

"Думаю, эти учения дадут нормальный толчок для перехода страны на нормальные рельсы. Израиль все время находится в военном положении, и ничего – страна живет и развивается! А у нас критики ВП паникуют, мол, ой, нарушаются права человека и т.д. Какие нарушения?! За последние годы, кроме всего прочего, наша журналистика серьезно выросла, медийщики никого не боятся, а СМИ не допустят никаких нарушений прав человека!", – спрогнозировал он.

Как сообщалось, глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у главы государства заявлял, что в пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. "Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", – сообщал он.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отмечал, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

"Я бы усилил требования к регистрации (граждан РФ – Ред.), особенно в областях, в которых введено военное положение. Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции", – подчеркивал глава государства.

Напомним, накануне в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в связи с военным положением пересекать админграницу с Крымом теперь могут только граждане Украины.

26 ноября Верховная Рада ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.