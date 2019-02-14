Новые типы браков и причины разводов: ко Дню влюбленных эксперты рассказали о семье в Украине

Украинцы готовы тратиться на свадьбы и любят пышные мероприятия

Новые типы браков и причины разводов: ко Дню влюбленных эксперты рассказали о семье в Украине Людмила Грубник 2019-02-14T19:32:00+02:00 Украина Украинцы готовы тратиться на свадьбы и любят пышные мероприятия

Есть мнение, что институт брака в Украине переживает не лучшие времена, что молодежь все реже решается на заключения брака. При этом увеличивается количество разводов. В День влюбленных сайт "Сегодня" решил разобраться, так ли это и как нынче украинцы строят семьи.

Институт брака – явление, которое постоянно претерпевает изменения в связи с социально-экономической ситуацией в стране, модными веяниями. Но, при этом, традиционная форма брака не уйдет в прошлое в ближайшее время и будет пользоваться популярностью среди молодых людей.

"Во-первых, об этом свидетельствует статистика. Количество браков не уменьшается. В 2014 году было зарегистрировано 300 тысяч за год. Это немало. Во-вторых, тяжелые времена, с одной стороны, мешают людям вступить в брак, но в то же время молодые люди понимают, что вместе легче справится с трудностями", – рассказала во время прямой линии на сайте "Сегодня" кандидат философских наук, старший научный сотрудник института социологии Национальной Академии Наук Украины Наталья Лавриненко.

Эту мысль подтверждает и ведущий, руководитель ивент-агентства Павел Ковчег. По его словам, организация свадеб – очень популярный и прибыльный бизнес.

"Свадьбы идут полным ходом, банкеты расписаны. Это один из самых прибыльных бизнесов, залов не хватает", – говорит Ковчег.

При этом вступление в брак для многих – значимое событие. И украинцы готовы тратить огромные суммы денег, чтобы организовать все на наивысшем уровне.

"Люди тратят много на свадьбы, хотят пышных празднований. Бюджеты довольно впечатляющие. К примеру, на 50 – 70 человек общий бюджет может быть от 20 до 50 тысяч долларов. При этом пышность свадьбы определяет не количество гостей, а бюджет. Есть люди в Украине, в Киеве, которые готовы тратить на свадьбу и по 200 – 300 тысяч долларов. Это считается богатой свадьбой", – добавляет Ковчег.

А вот после вступления в брак украинцы живут абсолютно по-разному. Некоторые строят традиционные отношения. Другие же пробуют другие формы совместного сожительства.

"Сейчас есть так называемый свободный брак – очень странный тип брака. Он зарегистрирован, но супруги как бы договариваются, что у них свободные сексуальные отношения и с другими партнерами вне брака. Кроме того, есть и гостевой брак. Он также зарегистрирован официально, но супруги живут в разных квартирах, иногда встречаются, приходят друг к другу в гости", – объясняет Лавриненко.

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

Несмотря на верность старым традиционным бракам, есть тенденция проживания в так называемых консенсуальных браках.

"Это незарегистрированный брак. Люди достигают консенсуса и живут под одной крышей, у них общий быт и общее хозяйство", – говорит Лавриненко.

Кроме того, есть тенденции более позднего вступления в брак.

"В 90-х девушки вступали в брак в 19-21 год, а юноши в 23-25 лет. В 2014 году девушки решались на создание семьи в 25 лет, а мужчины в 28. Мы приближаемся к той модели брачного поведения, которая господствует на Западе", – дополняет социолог.

РАЗВОДЫ И ИХ ПРИЧИНЫ

Украинцы продолжают вступать, но также и продолжают разводиться. Но ситуация с разводами не такая страшная.

"В том же 2014 году было 130 тысяч разводов, что даже не половина от количества вступивших в брак. Как видите, на самом деле, все не так печально", – говорит Лавриненко.

Главная причина разводов – это неготовность вступать в брак и неумение создать семью, добавляет социолог.

"Основная причина развода – неумение создать хорошую психологическую атмосферу в семье, суметь договориться, быть добрыми, найти понимание и общие цели. Кроме того, среди причин разводов – эмоциональный разрыв, который происходит из-за незнания и нежелания разобраться в психологии партнера, измены, а также алкоголизм. Кстати, многие считают, что пьют только мужчины. Неправда. 33 % женщин назвали причину развода алкоголизм, но и 23 % мужчин назвали причиной развода алкоголизм", – продолжает Лавриненко.

По словам специалиста, 40 % совершаются в первые четыре года. Кстати, по словам Лавриненко, в молодых браках инициатором разводов становятся женщины, которых не устраивают быт или же другие проблемы, а после 50-ти – мужчины, на это их толкает кризис среднего возраста, которым хочется новой молодости и новой любви.

"В первый год очень мало разводов, буквально несколько процентов, потому что держат эмоции, держат гормоны, которые вырабатываются и скрепляют этот союз. Потом начинается притирка, которая, кстати, легче проходит в молодые годы. В первые четыре года распадается много браков. Также есть тенденция распадов браков до девяти лет. Потом наступает некоторое затишье. И очередная волна распада браков припадает на 50 лет", – говорит специалист.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцам разрешили вступать в повторный брак.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.