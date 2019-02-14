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Праздник как терапия: зачем украинцам отмечать День влюбленных

Сегодня, 17:02

В такие дни украинцы могут расслабиться, говорит специалист

Что подарить девушке на День влюбленных
Что подарить девушке на День влюбленных. Фото: Pixabay
Праздник как терапия: зачем украинцам отмечать День влюбленных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c9f/b40/5c5c9fb40bb3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c9f/b40/5c5c9fb40bb3e.jpg Украина В такие дни украинцы могут расслабиться, говорит специалист

Такие праздники, как День Святого Валентина, необходимы украинцам. Об этом в комментарии сайты "Сегодня" сообщила психолог Елена Дышкант.

По ее словам, большинство из них лишь в подобные дни позволяют себе отдыхать.

"Всем хочется праздника. Но, к сожалению, большинству украинцев для этого нужен повод. Они не привыкли о себе заботиться и позволять себе маленькие радости. К примеру, я хочу выпить бутылку шампанского, но я буду ждать какого-нибудь праздника. Такие праздники для них – это возможность для украинцев почувствовать себя счастливым", – говорит Дышкант.

И хотя есть часть населения, которые довольно скептически относятся к этому празднику, на других же они действуют как терапия, считает специалист.

"С праздниками бороться не надо. Тот человек, который знает, что это пиар-ход, он не включается в него. А те, кому необходимо включиться, они будут его праздновать. И им от этого становится легче", – добавляет психолог.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказал о том, что украинцы покупают на День влюбленных. Ко Дню святого Валентина граждане Украины ищут композиции из мха, искусственные шубы и наручные часы.

Журналисты "Сегодня" также выяснили где и за сколько можно провести праздничный уикенд со своей половинкой. Читайте об этом в материале: "Тур для влюбленных: от Вероны до Карпат".

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Тег отдых, праздник, психолог, день влюбленных

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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