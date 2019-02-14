Праздник как терапия: зачем украинцам отмечать День влюбленных
В такие дни украинцы могут расслабиться, говорит специалист
Такие праздники, как День Святого Валентина, необходимы украинцам. Об этом в комментарии сайты "Сегодня" сообщила психолог Елена Дышкант.
По ее словам, большинство из них лишь в подобные дни позволяют себе отдыхать.
"Всем хочется праздника. Но, к сожалению, большинству украинцев для этого нужен повод. Они не привыкли о себе заботиться и позволять себе маленькие радости. К примеру, я хочу выпить бутылку шампанского, но я буду ждать какого-нибудь праздника. Такие праздники для них – это возможность для украинцев почувствовать себя счастливым", – говорит Дышкант.
И хотя есть часть населения, которые довольно скептически относятся к этому празднику, на других же они действуют как терапия, считает специалист.
"С праздниками бороться не надо. Тот человек, который знает, что это пиар-ход, он не включается в него. А те, кому необходимо включиться, они будут его праздновать. И им от этого становится легче", – добавляет психолог.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказал о том, что украинцы покупают на День влюбленных. Ко Дню святого Валентина граждане Украины ищут композиции из мха, искусственные шубы и наручные часы.
Журналисты "Сегодня" также выяснили где и за сколько можно провести праздничный уикенд со своей половинкой. Читайте об этом в материале: "Тур для влюбленных: от Вероны до Карпат".
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