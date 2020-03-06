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Новый министр здравоохранения выступил за введение страховой медицины

6 марта, 09:57

Денис Беспалов

Емец заявил, что намерен доработать существующую концепцию медреформы

В рамках реализации медицинской реформы в Украине необходимо ввести страховую медицину. Об этом заявил новый министр здравоохранения Илья Емец.

"Моя задача сейчас сделать некоторую эволюцию в реформе, и сделать так, чтобы и врач, и пациент были довольны. Сейчас – только часть реформы. Самая главная часть – это специализированная медицинская помощь, в которой много аспектов, и я уверен, что мы должны решить. Первое – это страховая медицина. Мы абсолютно обязаны как можно скорее сказать, что если гражданин Украины, то имеет право на страховую медицину", - заявил он.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья сейчас работают с регионами над вторым этапом медреформы, который должен стартовать с 1 апреля.

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На этом этапе украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг, потому что заработает программа медицинских гарантий.

Сайт "Сегодня" разбирался, что изменится с 1 апреля 2020 года – "Медгарантии для украинцев: за кого государство заплатит больше всего".

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медреформа страховая медицина Илья Емец

Источник: УНИАН

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