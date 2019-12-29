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Новый обмен пленными: Иван Деев провел почти три года в плену

29 декабря, 17:38

29 декабря разведчик наконец-то вернулся домой

Фото: Telegram-канал Железный зэк

Фото: Telegram-канал Железный зэк

На КПП "Майорское" под Горловкой 29 декабря состоялся обмен пленными. Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

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Иван Деев в плену с 5 февраля 2017-го. Доброволец из Хмельницкого, служил в спецназе. Был захвачен в плен в Луганске во время выполнения разведывательного задания. Пребывал в плену почти 2 года и 11 месяцев.

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Источник: Сегодня

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