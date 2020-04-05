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  1. Последние новости Украины

Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ВСУ

5 апреля, 01:15

Елена Вус

Военнослужащий проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы

В Вооруженных силах Украины по состоянию на субботу, 4 апреля, зарегистрировали новый случай заболевания коронавирусом Covid-19 у военнослужащего Киевского гарнизона, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в Фейсбуке.

"Военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что его состояние здоровья удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

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Также сообщается, что военных, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправили на самоизоляцию. В ближайшее время у них возьмут пробы для проведения исследования на возможное заболевание острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, 2 апреля стало известно о выявлении коронавируса у первого военного в рядах Вооруженных сил.Зараженного обнаружили в Киевском гарнизоне. Военный лечится в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

До этого коронавирус выявили у медработника военного госпиталя в Хмельницком.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ВСУ военнослужащие заражение коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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