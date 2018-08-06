Новый вид телефонного мошенничества набирает популярность: как защититься

Сегодня, 17:21

Мошенники и аферисты активно переходят в мир телекоммуникаций и интернета


Новый вид "заработка" придумали для себя телефонные мошенники: неизвестные звонят украинцам и называются операторами мобильной связи. Они предлагают выгодный тариф, а после того, как обманутые пополняют счет для перехода на новые условия, эти деньги исчезают. Как не стать жертвой такой схемы – узнавали журналисты "Сегодня".

Копейки за разговоры с другими операторами, бесплатный интернет и выгодные условия внутри сети, и все это в течение года – с таким предложением киевлянке Ларисе Богдан позвонил неизвестный, назвавшийся оператором мобильной связи.

"Пополнила счет на 365 гривен и ожидала, что мне изменят тариф. Он мне позвонил и сказал, сейчас вам поступит смс, и там есть пароль, который состоит из шести цифр. И я сообщила мошеннику эти шесть цифр", – рассказала пострадавшая от мошеннимчества жительница Киева.

Выгодного тарифа, а впоследствии и денег на счету Лариса так и не увидела – мошенник перевел эти средства с мобильного счета пострадавшей. Затем он начал придумывать отговорки – якобы произошел сбой в системе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Затем телефон афериста отвечать перестал. Скольких людей он обманул – неизвестно. В представительстве мобильного оператора уже знают о подобной схеме.

"Когда мошенник заходит в приложение – "мобильный кошелек", – он логинится по этому номеру телефона, а код входа в этот мобильный кошелек женщина диктует ему сама", – объяснила суть схемы руководитель пиар службы мобильного оператора Виктория Рубан.

Мошенники и аферисты активно переходят в мир телекоммуникаций и интернета, поэтому стоит быть осторожными и не сообщать незнакомцам о себе никакой информации – и самым все проверять, советуют эксперты.

"Лариса должна понимать, если такие акции масштабные происходят, то они дублируются на сайте, через более официальные каналы можно получить информацию", – отметил эксперт по кибербезопасности Артем Михайлов.

Отметим, ни один оператор мобильной связи не имеет права просить пользователей пополнять счет и тем более называть секретный пин-код.

Напомним, мошенники выдают себя за других людей, чтобы обмануть пенсионеров. Также читайте, как украинцев обманывают при аренде техники.
афера, мошенничество, схема, мобильный оператор, кошелек, тариф

Вы сейчас просматриваете новость "Новый вид телефонного мошенничества набирает популярность: как защититься". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

"Золотой" прокат смартфонов: как украинцев обманывают при аренде техники

30 Июля, 12:55

Юристы дали советы и объяснили, как клиенту защитить свои законные права

Украина

Аферы на отдыхе: 6 самых распространенных ловушек и как в них не попасть

29 Июля, 03:00

Избегайте фирм-однодневок и "бомбил" на вокзалах
Загрузка...

Происшествия

Подозреваемого задержали. Фото: А.Добрев

В Киеве будут судить мошенника, укравшего у города здание кинотеатра

27 Июля, 22:38

Подозреваемому грозит 12 лет тюрьмы

Днепр

Фото: pixabay.com

В Днепропетровской области бизнесмен обманул банк

26 Июля, 18:24

Банк выдал мужчине кредит на общую сумму в 360 000 грн под залог несуществующей сельскохозяйственной техники
Загрузка...