Новый вид телефонного мошенничества набирает популярность: как защититься

Новый вид "заработка" придумали для себя телефонные мошенники: неизвестные звонят украинцам и называются операторами мобильной связи. Они предлагают выгодный тариф, а после того, как обманутые пополняют счет для перехода на новые условия, эти деньги исчезают. Как не стать жертвой такой схемы – узнавали журналисты "Сегодня".

Копейки за разговоры с другими операторами, бесплатный интернет и выгодные условия внутри сети, и все это в течение года – с таким предложением киевлянке Ларисе Богдан позвонил неизвестный, назвавшийся оператором мобильной связи.

"Пополнила счет на 365 гривен и ожидала, что мне изменят тариф. Он мне позвонил и сказал, сейчас вам поступит смс, и там есть пароль, который состоит из шести цифр. И я сообщила мошеннику эти шесть цифр", – рассказала пострадавшая от мошеннимчества жительница Киева.

Выгодного тарифа, а впоследствии и денег на счету Лариса так и не увидела – мошенник перевел эти средства с мобильного счета пострадавшей. Затем он начал придумывать отговорки – якобы произошел сбой в системе.

Затем телефон афериста отвечать перестал. Скольких людей он обманул – неизвестно. В представительстве мобильного оператора уже знают о подобной схеме.

"Когда мошенник заходит в приложение – "мобильный кошелек", – он логинится по этому номеру телефона, а код входа в этот мобильный кошелек женщина диктует ему сама", – объяснила суть схемы руководитель пиар службы мобильного оператора Виктория Рубан.

Мошенники и аферисты активно переходят в мир телекоммуникаций и интернета, поэтому стоит быть осторожными и не сообщать незнакомцам о себе никакой информации – и самым все проверять, советуют эксперты.

"Лариса должна понимать, если такие акции масштабные происходят, то они дублируются на сайте, через более официальные каналы можно получить информацию", – отметил эксперт по кибербезопасности Артем Михайлов.

Отметим, ни один оператор мобильной связи не имеет права просить пользователей пополнять счет и тем более называть секретный пин-код.

Напомним, мошенники выдают себя за других людей, чтобы обмануть пенсионеров. Также читайте, как украинцев обманывают при аренде техники.