Донорство после смерти: Рада усовершенствовала трансплантацию органов в Украине

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №2386а-1, который разрешает трансплантацию органов после смерти донора. "За" законопроект с внесением комитетских правок проголосовали 255 народных депутатов.

Документ предусматривает, что трансплантация органов после смерти донора возможна только при условии, что сам донор заранее предоставил письменное согласие.

По словам главы Комитета по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, комитет рассмотрел почти 200 правок к законопроекту, 80% из которых были учтены. Богомолец поблагодарила депутатов за тщательную работу над документом.

"Я благодарю всех за ваше участие и замечания, за почти 200 правок, которые были рассмотрены комитетом, 80% из которых были учтены. И прошу вас поддержать и принять подготовленный комитетом законопроект во втором чтении и в целом как закон в предложенной комитетом редакции с учетом предложений, выраженных в ходе обсуждения", – сказала Богомолец.

Также, по ее словам, в законе прописывается пункт, согласно которому Кабмин должен "создать единую государственную информационную систему трансплантации до 1 октября 2018 года и обеспечить ее создание и функционирование".

Законопроект пройдет технико-юридическую доработку при подготовке на подпись главы Верховной Рады.

Новые правила трансплантации органов в Украине

Документ предполагает бесплатную трансплантацию органов только по медицинским показаниям. При жизни органы смогут жертвовать все совершеннолетние украинцы, кроме беременных, заключенных и больных.

Желающие стать донорами посмертно должны будут давать письменное согласие. Донор может передумать в любой момент отозвать согласие. Отметку о донорстве могут поставить в паспорт или права водителя. Также человек при жизни может выбрать третье лицо, которое даст разрешение на пересадку его органа после смерти. Если человек при жизни не определился, решение будут принимать родственники или те, кто занимается похоронами. В противном случае будет действовать презумпция несогласия.

Реестр будет закрытым: доступным будет только список координаторов и медучреждений. Доступ к остальной информации будет только у координаторов, Минздрава и судмедэкспертов (для посмертного донорства).

Если законопроект подпишут спикер парламента и президент Украины, новые правила вступят в силу с 2019 года.

Напомним, ранее врачи развенчали мифы об угрозах массовых похищений для трансплантации за рубежом. Кроме того, законом предусмотрено, что участники боевых действий, а также мирные жители, погибшие в зоне проведения ООС, не могут стать донорами посмертно.