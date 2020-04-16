Обмен пленными: стало известно количество украинцев, которых освобождают

Взаимное освобождение удерживаемых лиц прошло в рамках формата «всех на всех»

Украина и Россия провели обмен пленными на Донбассе. Украинская сторона вернула 19 соотечественников из тюрем боевиков. Об этом сообщает Офис президента.

"Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Учитывая карантинные ограничения, которые пока действуют в государстве, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию", – говорится в сообщении.

В ОПУ отметили, что взаимное освобождение удерживаемых лиц прошло в рамках формата "всех на всех".

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У Зеленского также отметили, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, находящихся в плену на территории оккупированного Крыма и в России.

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"Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на увольнение", – предупредили на Банковой.

Как сообщали новости "Сегодня", обмен пленными между Украиной и т.н. "ДНР" начался утром на КПВВ "Майорск", что под Горловкой. Также были опубликованы первые кадры с места обмена.

Ранее СМИ сообщали, что "ДНР" готова передать украинской стороне 8 пленных и ожидает возвращения 10 человек. В "ЛНР" согласовали формулу "11 на 8".

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