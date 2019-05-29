Обострение на Донбассе продолжается: враг бьет из пушек, минометов и ПТУРов

Особенно "жарко" было в районе Донецка и на Мариупольском направлении

Facebook Оперативное командование "Север ".

С начала суток, 29 мая, враг восемь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Местные боевики и российские военные обстреляли позиции наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" . Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил:

у села Водяное – из артиллерийских систем калибра 122 мм;

четыре раза вблизи населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;

у города Марьинка – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Новотроицкое – из автоматических станковых гранатометов;

вблизи села Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, добавили в штабе ООС.

Напомним, 28 мая на Донбассе оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе из тяжелых вооружений .

А за предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела позиций украинских войск. В рядах наших бойцов обошлось без потерь.

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