Обострение на Донбассе продолжается: враг бьет из пушек, минометов и ПТУРов
Особенно "жарко" было в районе Донецка и на Мариупольском направлении
С начала суток, 29 мая, враг восемь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Местные боевики и российские военные обстреляли позиции наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" . Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил:
у села Водяное – из артиллерийских систем калибра 122 мм;
четыре раза вблизи населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;
у города Марьинка – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Новотроицкое – из автоматических станковых гранатометов;
вблизи села Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, добавили в штабе ООС.
Напомним, 28 мая на Донбассе оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе из тяжелых вооружений .
А за предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела позиций украинских войск. В рядах наших бойцов обошлось без потерь.
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