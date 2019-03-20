Обострение на Светлодарской дуге и под Мариуполем: ВСУ понесли потери
Бойцы ВСУ открыли ответный огонь из гранатометов и стрелкового оружия на подступах к Лебединскому
Сегодня украинские военные из состава операции Объединенных сил понесли потери. Три бойца ВСУ получили ранения, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Так, с начала суток 20 марта и по состоянию на 12:00 в районе проведения ООС зафиксированы три вражеских обстрела, один из которых – с применением миномета.
Огневые провокации враг устраивал в районах населенных пунктов Лебединский, Марьинка и Новолуганское.
Так, в 02:16 ночи противник открыл огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия на подступах к Лебединскому (под Мариуполем).
Противник вел огонь со стороны оккупированного села Саханка. Обстрел продолжался полчаса, наши защитники в ответ применили стрелковое оружие.
В 10 утра российско-оккупационные войска произвели несколько выстрпелов из стрелкового оружия в сторону защитников Марьинки, а в 10:35 выпустить три мины калибра 120 мм по нашим позициям у села Новолуганское (Светлодарская дуга). В ответ наши защитники открыли по противнику огонь из гранатометов.
Вследствие этих вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Они были безотлагательно доставлены в военные госпитали и им оказана неотложная медицинская помощь, говорится в сообщении МОУ.
Напомним, 19 марта боевики обострили ситуацию и нарвались на ответку ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек . Жарко было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении.
А 18 марта ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт. Оккупанты потеряли двое человек убитыми, двое – ранеными, БМП и грузовики.
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