Обсервация украинцев, которые возвращаются из-за рубежа: условия проживания и цена

Оплата услуг проживания будет осуществляться гражданами через туристических операторов

Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Гостуризмом разработало несколько вариантов обсервации украинцев, которые возвращаются из-за рубежа. Об этом в Facebook сообщило Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации.

Так, власти предлагают следующие варианты размещения людей:

стандартное поселение 1-местное;

улучшенное поселение 1-местное;

VIP-размещение 1-местное;

доплата за 1-местное дополнительное место (для семейных пар);

доплата за детей 3- или 4- местное поселение.

Отмечается, что стоимость проживания должна включать трансфер от границы до отеля, обеспечение персонала защитными средствами и проведение дезинфекции во время и после окончания обсервации.

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Определены следующие условия поселения:

продолжительность поселения – 14 дней;

ориентировочная стоимость проживания – 3000-3500 грн за 14 суток;

одноместное поселение для тех, кто возвращается индивидуально, и 2-4-местные номера для семейных пар или семей с детьми;

индивидуальный санузел в номере (желательно);

возможность обеспечения питания в ланчбоксах и с одноразовой посудой – доставка в номер (стоимость 3-разового питания от 100 грн для эконом-варианта и возможность выбора нескольких вариантов);

согласие персонала на работу в индивидуальной защите.

Как отмечается, оплата услуг проживания будет осуществляться гражданами Украины (до пересечения границы) через туристических операторов.

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Охрана помещений и контроль за соблюдением лицами, находящимися в обсервации, карантина будут обеспечивать подразделения Министерства внутренних дел и Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Украине подготовили 61 заведение для обсервации украинцев.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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