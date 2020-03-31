Обсервация украинцев, которые возвращаются из-за рубежа: условия проживания и цена

Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с Гостуризмом разработало несколько вариантов обсервации украинцев, которые возвращаются из-за рубежа. Об этом в Facebook сообщило Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации.
Так, власти предлагают следующие варианты размещения людей:
- стандартное поселение 1-местное;
- улучшенное поселение 1-местное;
- VIP-размещение 1-местное;
- доплата за 1-местное дополнительное место (для семейных пар);
- доплата за детей 3- или 4- местное поселение.
Отмечается, что стоимость проживания должна включать трансфер от границы до отеля, обеспечение персонала защитными средствами и проведение дезинфекции во время и после окончания обсервации.
Определены следующие условия поселения:
- продолжительность поселения – 14 дней;
- ориентировочная стоимость проживания – 3000-3500 грн за 14 суток;
- одноместное поселение для тех, кто возвращается индивидуально, и 2-4-местные номера для семейных пар или семей с детьми;
- индивидуальный санузел в номере (желательно);
- возможность обеспечения питания в ланчбоксах и с одноразовой посудой – доставка в номер (стоимость 3-разового питания от 100 грн для эконом-варианта и возможность выбора нескольких вариантов);
- согласие персонала на работу в индивидуальной защите.
Как отмечается, оплата услуг проживания будет осуществляться гражданами Украины (до пересечения границы) через туристических операторов.
Охрана помещений и контроль за соблюдением лицами, находящимися в обсервации, карантина будут обеспечивать подразделения Министерства внутренних дел и Нацполиции.
Ранее сообщалось, что в Украине подготовили 61 заведение для обсервации украинцев.
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