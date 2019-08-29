Обвал дома в Дрогобыче: следствие рассматривает три версии трагедии

У следствия нет окончательной версии причин трагедии, унесшей восемь жизней

Следователи проверяют три версии обрушения четырехэтажного дома в городе Дрогобыч Львовской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе Дрогобычского городского совета.

"Одна из версий – газ, но это маловероятно. Вторая – перепланировка, но это также не подтверждено. Третья – возможно, когда были дожди, то в подвале промокло, подмыло, ведь это старый дом", – сообщили агентству в пресс-службе горсовета.

Также представители местной власти уточнили, что на данный момент окончательной версии трагедии нет. Следователи, работающие на месте, проверяют все возможные причины происшествия.

Ранее сообщалось, что в Дрогобыче Львовской области после обвала части жилого дома, в результате которого погибли восемь человек, полицейские задержали двух работников коммунального предприятия.

Как известно, в результате обвала части жилого дома в Дрогобыче Львовской области погибли восемь человек, в том числе и ребенок.

Трагедия произошла в ночь со вторника на среду, 28 августа.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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