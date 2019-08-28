Обвал дома в Дрогобыче: Зеленский выразил соболезнования

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших вследствие обвала жилого дома в Дрогобыче Львовской области и пообещал, что правительство проведет аудит жилищного фонда страны. Об этом Глава государства написал на своей странице на Facebook.

"Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвалась жизнь двух людей. В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, с другими держат связь мобильными телефонами. Очень надеюсь, что всех удастся спасти", – говорится в сообщении.

Президент уточнил, что на данный момент рассматривается две версии причин трагедии: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий.

"К сожалению, жилищный фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии – о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен. Невозможно строить новую страну, без постройки или, хотя бы, капитального ремонта домов украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых", –пообещал Президент.

"Сочувствую родственникам погибших и надеюсь, что дома украинцев не будут разрушаться по любым причинам ни днем, ни ночью", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дрогобыче Львовской области обвалился жилой дом, вследствие чего погибли два человека, еще семеро, среди которых пятеро детей, доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

По информации спасателей наименее вероятной причиной обвала части жилого дома является взрыв газа.

На данный момент на месте обвала продолжаются спасательные работы и проводятся следственные действия по установлению причин трагедии. По информации ГУ ГСЧС во Львовской области к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчета и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.

К слову, ранее в Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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