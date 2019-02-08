Обворовывали пенсионеров: копы задержали "гастролеров" и раскрыли преступную схему

Жертвами трио стали пенсионеры в Донецкой, Харьковской и Полтавской областях

Копы задержали подозреваемых в серии краж у пенсионеров. Фото: Нацполиция

Обворовывали пенсионеров: копы задержали "гастролеров" и раскрыли преступную схему //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d51/cf0/5c5d51cf052bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d51/cf0/5c5d51cf052bc.jpg 2019-02-08T12:05:30+02:00 Украина Жертвами трио стали пенсионеры в Донецкой, Харьковской и Полтавской областях

В Донецкой области полицейские сообщили о подозрении трем женщинам, которых задержали за то, что они под видом социальных работников обворовывали пенсионеров в трех областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Копы рассказали, что преступное трио действовало по заранее отработанной схеме: одна отвлекала жертву, а две других выносили ценные вещи и деньги. От их действий пострадали пенсионеры Полтавской, Харьковской и Донецкой областей.

Двух подозреваемых задержали в Лимане, а их сообщницу – в Славянске. Известно, что в "послужном списке" задержанных – целый ряд краж по одинаковому сценарию.

Чтобы не привлекать внимание, подозреваемые выбирали жертв наугад в различных населенных пунктах. 38-летняя фигурантка предлагала предоставить социальную помощь, входила в доверие к пожилым людям, которые оставляли открытой входную дверь.

"В это время в квартиру незаметно входила ее 27-летняя напарница и похищала ценные вещи. За ситуацией с улицы следила 24-летняя сообщница. Таким образом, на территории Донецкой области подозреваемые совершили не менее пяти краж", – отметили в полиции.

Добычей становились деньги, ценные бумаги и банковские карточки. Сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Открыты уголовные производства по статьям "кража" и "похищение документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение". Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в украинских городах-миллионниках – настоящее засилье карманников. Так, в киевском подземном переходе девушку обворовали за 30 секунд. Из ее рюкзака вытащили все ценности (деньги, карточки, паспорт, кошелек), а она этого даже не почувствовала.

По словам адвоката и эксперта по безопасности Михаила Гулака, преступники не работают средь бела дня, когда мало людей – ворам нужно прикрытие толпы. Кроме того, мастера уголовного дела могут не просто открыть рюкзак, а разрезать его острым лезвием.

Также мы сообщали, в столице прохожие задержали вора, который средь бела дня украл у женщины кошелек. Инцидент произошел под Индустриальным мостом. Мужчина расстегнул рюкзак, который находился за спиной у жертвы, при этом девушка успела снять на телефон лицо вора, после чего тот бросился убегать.

Между тем, киевляне все чаще жалуются на множество карманных краж: воры вытаскивают кошельки и мобильные телефоны на улицах, кинотеатрах, магазинах, подземных переходах, в транспорте и даже не гнушаются воровать в медучреждениях.

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