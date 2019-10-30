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Обыски и применение оружия: на Донбассе введен специальный режим

30 октября, 14:01

Правоохранители или военные смогут также использовать гражданские автомобили и не пускать в зону ООС «нежелательных» людей

/ Фото: AFP

Пока на Донбассе боевики продолжают нарушать режим тишины, в зоне проведения Операции объединенных сил введен режим "Желтый", который дает специальные полномочия военным и правоохранителям в отношении местных жителей.

"Уважаемые граждане, 28 октября 2019 года, в районе проведения операции Объединенных сил, приказом командующего Объединенными силами, введен режим "Желтый". Пребывание и перемещения лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые при них находятся, и транспортных средств", – говорится в сообщении.

Так, согласно новому распоряжению, военнослужащие и правоохранители на период действия этого спецрежима получают следующие полномочия:

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  • применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершивших или совершающих правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению ООС;
  • проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;
  • осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и грузов;
  • входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;
  • использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

Кроме того, в особых условиях обстановки на территории проведения ООС разрешается:

  • временно ограничивать или запрещать движение автомобилей и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать автомобили, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с этих участков, отбуксировать транспортные средства;
  • использовать в служебных целях автомобили, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Также установлены ограничения для лиц, не задействованных в Операции объединенных сил:

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  • въезд/выезд в район проведения операции;
  • получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;
  • допущение представителей органов государственной власти;
  • хранение, использование и перемещение оружия и боеприпасов всех видов (в том числе холодного);
  • осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок;
  • использование в транспортных средствах любых радиостанций;
  • проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;
  • посещение лесных массивов, отдельных районов местности;
  • ограничение движения транспортных средств по объездным путям;
  • выполнение мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах.

В штабе Объединенных сил не уточнили, сколько продлиться такой режим на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский поручил упростить переход через КПВВ на Донбассе, а также принять меры по обустройству и содержанию контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс военные режим ООС

Источник: Сегодня

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