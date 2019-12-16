Обыски в квартире Мухарского не связаны с делом Шеремета – Нацполиция

Следственные действия в квартире музыканта и актера Антина Мухарского не связаны с расследованием убийства Павла Шеремета. Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.
"Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет", - говорится в сообщении.
Как сообщается, следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Так, установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок". Полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.
"На основании постановления следственного судьи Кропивницкого правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антин Мухарский)", - сообщили в полиции.
В результате обысков из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.
Ранее Антин Мухарский заявил, что его квартиру на Подоле обыскали. Происшествие он связывает со пресс-конференцией правоохранителей относительно расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.
Также смотрите видео доклада о ходе расследования убийства Павла Шеремета:
13 декабря судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк взял самоотвод на заседании по избранию меры пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Решать вопрос будет уже другой судья.
Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.
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