Обыски в квартире Мухарского не связаны с делом Шеремета – Нацполиция

В результате обысков из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны

Антин Мухарский / Фото: Facebook-страница Антина Мухарского

Следственные действия в квартире музыканта и актера Антина Мухарского не связаны с расследованием убийства Павла Шеремета. Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет", - говорится в сообщении.

Как сообщается, следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Так, установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок". Полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.

"На основании постановления следственного судьи Кропивницкого правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антин Мухарский)", - сообщили в полиции.

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В результате обысков из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.

Ранее Антин Мухарский заявил, что его квартиру на Подоле обыскали. Происшествие он связывает со пресс-конференцией правоохранителей относительно расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Также смотрите видео доклада о ходе расследования убийства Павла Шеремета:

13 декабря судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк взял самоотвод на заседании по избранию меры пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Решать вопрос будет уже другой судья.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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