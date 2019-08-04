/ Фото: Минобороны Украины

Помогли в начале войны на Донбассе: Украина отмечает День Воздушных сил https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B 2019-08-04T10:25:00+03:00 Украина Военное руководство страны поздравило авиация и ракетчиков с профессиональным праздником

Сегодня в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ. В них входят не только авиация, но и зенитно-ракетные (силы ПВО) и радиотехнические войска. Военное командование поздравило бойцов и персонал этих родов войск.

Отметим, что, согласно указу президента, День Воздушных сил отмечается в первое воскресенье августа. Еще с 2007 года праздник военной авиации назначили на 27 июня, однако ВВС включают в себя не только авиацию, а другие виды войск. Поэтому в первое воскресенье августа принято поздравлять работников всех этих отраслей.

Так, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак отметил, что Воздушные силы надежно выполняют поставленные перед ними задачи в системе защиты территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

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"Свидетельством этого является успешное применение всех компонентов Воздушных сил в ходе военного вторжения в Украину Российской Федерации, эффективное несение круглосуточного боевого дежурства в системе противовоздушной обороны государства и высокий уровень проведения мероприятий международного военного сотрудничества … Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, весомых достижений в профессиональном мастерстве во имя укрепления обороноспособности украинского государства" – говорится в поздравлении генерала армии.

Видео: facebook.com/kpszsu

Командующий Объединенными силами Александры Сырский подчеркнул, что военнослужащие ВВС Украины являются воплощением чести, доблести и верности, а своими подвигами получили большое уважение украинского народа, гарантируя безопасность и нерушимость воздушных границ нашей страны.

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"Вы одними из первых встали на защиту нашей родины в 2014 году, выполняя боевые задачи по воздушной поддержке наземных войск, разведки, авиационной транспортировке подразделений и грузов, а также эвакуации раненых. Вечная память экипажам, которые не вернулись с боевого дежурства. Мастерство украинских пилотов известно и признано далеко за пределами Украины. Образцовое выполнение транспортных перевозок, задач миротворческого характера и демонстрация летной выучки во время представления Украины на международных выставках авиационной техники – далеко не полный перечень побед наших военных летчиков, которые заслужили уважение многих стран мира", – сказал он.

Видео: facebook.com/kpszsu

Отметим, что в авиационную составляющую Воздушных сил Украины входят тактическая авиация, бомбардировщики, штурмовики, истребители, разведывательная авиация, авиация радиоэлектронной борьбы, транспортная. Зенитно-ракетные войска имеют на вооружении ракетные комплексы С-300, "Бук", С-125 "Печора". Также ряд радиолокационных станций.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине модернизировали боевые истребители МиГ-29. Теперь наши летчики смогут обнаруживать воздушные цели на еще большем расстоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что самые страшные потери авиации за время боевых действий на Донбассе Воздушные силы ВСУ понесли на начальном этапе Антитеррористической операции.

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