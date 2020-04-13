Очереди в церковь и заявления "наш Бог живой, а не Бог онлайн": как верующие отпраздновали Вербное воскресенье

Верующие часто пренебрегают правилами карантина – не надевают маски и не соблюдают дистанцию

В то время, как Пасхальная литургия Папы Римского проходила во тьме пустой площади святого Петра, у нас были очереди в храмы, несмотря на карантин. В эти выходные христиане восточного обряда отмечали Вербное воскресенье.

Людей призывали оставаться дома и усилили меры безопасности. В частности, в некоторых регионах, лидирующих по количеству инфицированных, закрыли АЗС и продуктовые магазины. Впрочем, желающих освятить вербу запрет посещать многолюдные места не остановил. В Ровно и Черновцах люди выстраивались в очереди у церквей, есть и те, кто приходили семьями. А вот в медицинских масках были далеко не все. Между тем, в некоторых храмах уже успели заявить, что онлайн-трансляции богослужений на праздники и в выходные не могут заменить служб.

Климент, митрополит Нежинский и Прилуцкий:

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"Онлайн-трансляция это не богослужения. У нас Бог – Бог живой, а не Бог онлайн. Поэтому никогда нельзя заменить причастие или исповедь онлайн-трансляцией. Это будет неправильно и бессмысленно, и нас люди не поймут в этом".

А тем временем настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в очередной раз призвал верующих оставаться дома на Пасху.

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