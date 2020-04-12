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Епифаний призвал верующих оставаться дома на Пасху

12 апреля, 00:23

Елена Вус

По словам настоятеля ПЦУ, верующим необходимо позаботиться об окружающих

Православные верующие Украины должны оставаться дома на Пасхальные праздники из-за вспышки коронавируса.

Об этом заявил настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в своем видеообращении в Facebook.

По словам Епифания, из-за пандемии коронавируса верующим необходимо позаботиться об окружающих и остаться дома на Пасхальные праздники.

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"Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас – это оставаться дома, в самоограничении из-за большой заботы о своих ближних", - заявил он.

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Видео: facebook.com/epifaniy

Также настоятель ПЦУ отметил, что из-за карантинных ограничений в Украине православные верующие не смогут собраться на богослужение в Вербное воскресенье, однако "священнослужители ПЦУ будут в молитве рядом с каждым".

Ранее настоятель Украинской грекокатолической церкви блаженнейший Святослав призвал верующих не ходить в церковь и остаться дома на Пасху.

Обращение главы УГКЦ

Между тем, в Киево-Печерской лавре вопреки карантину на Пасху проведут службу и будут святить куличи. Церковь будет соблюдать ограничение и в самом храме смогут находиться до 10 прихожан.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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