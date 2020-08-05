Одна из самых успешных операций ВСУ: Генштаб напомнил, как предместья Донецка зачистили от оккупантов

5 августа 2014 года райцентр Марьинка Донецкой области, до того захваченный вооруженными формированиями Российской Федерации, был освобожден силами АТО.

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О событиях шестилетней давности Генштаб ВСУ напомнил на своей странице в Facebook.

Марьинка непосредственно примыкает к западным околицам Донецка, поэтому летом 2014 года силы сектора "Б" АТО начали планомерно брать под контроль донецкие пригороды, создавая плацдармы для дальнейшего наступления.

Утром 4 августа батальоны "Азов" и "Шахтерск" получили приказ выбить врага из Марьинки. Добровольцев поддержала бронетехникой 51-я отдельная мехбригада. Силы АТО попытались рассечь укрепленный район российских террористов на две части, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением.

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Благодаря объединению сил им удалось взять центральные позиции террористов. Тот бой называют одной из самых успешных акций ВСУ, которая стала одновременно оборонной и контрнаступательной.

Оккупанты бросили против украинских военных почти 1000 "штыков" – ядро ​​всей донецкой группировки врага. Если бы они захватили Марьинку, это стало бы угрожающим моментом для украинских войск в Авдеевке, Песках и стратегической линии фронта.

"После этого украинские воины начали зачистку Марьинки в восточном и западном направлениях. В тот день под Марьинкой уничтожили 80 боевиков, более 100 были ранены. Кроме того, уничтожено 10 единиц бронетехники захватчика. Не обошлось без потерь и в наших рядах – в результате боев погибли пятеро украинских бойцов, 39 получили ранения. Понимая, что город не удержать, московские оккупанты начали обстрел Марьинки из минометов, гранатометов, гаубиц и установок "Град", – говорится в сообщении.

Тем не менее 5 августа 2014 года силы АТО выполнили поставленную задачу и вернули в Марьинку мир и украинскую власть.

Напомним, боевики продолжают обстрелы Марьинки , местные жители получают ранения.

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Также сайт "Сегодня" писал, что после обстрела боевиками Марьинки начался крупный пожар .

Новости "Сегодня" также сообщали, что Фонд Рината Ахметова поддерживает жителей Марьинки.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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