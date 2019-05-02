Офицера Службы внешней разведки отправили под суд: в ГБР раскрыли детали
Военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет
Офицера Службы внешней разведки будут судить за самовольное оставление воинской службы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении офицера центрального аппарата Службы внешней разведки Украины, подозреваемого в самовольном оставлении воинской службы. Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий не вернулся к месту службы в определенный приказом главы Службы внешней разведки Украины время и в течение длительного периода уклонялся от несения обязанностей военной службы, проводя время по своему усмотрению", – говорится в сообщении.
Как отмечают ГБР, офицер умышленно нарушил требования Конституции Украины, Законов Украины "Об обороне Украины", "О воинской обязанности и военной службе", Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.
Следователями ГБР военнослужащему было сообщено о подозрении, обвинительный акт направлен в суд.
В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований расследует целый ряд уголовных производств, в которых фигурирует более 30 народных депутатов Украины.
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