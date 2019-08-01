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Отчет ЦИК и подготовка к отопительному сезону: топ-темы дня

Сегодня, 11:59

В четверг, 1 августа, мировая и украинская пресса будет следить за рядом важных событий

Отчет ЦИК и подготовка к отопительному сезону: топ-темы дня Украина В четверг, 1 августа, мировая и украинская пресса будет следить за рядом важных событий

Начало августа обещает быть достаточно насыщенным на события. Украинские СМИ будут следить за целым рядом важных событий, которые получат свое развитие в четверг, 1 августа.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук подведет итоги выборов в Раду 2019:  "Завершающая фаза и дальнейшие действия".

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Вице-премьер-министр Геннадий Зубко проведет селекторное совещание с регионами по подготовке к отопительному сезону 2019/2020 гг.

В тренде
Выборы в Верховную Раду: в ЦИК сообщили о десятках исков

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов отчитается о процессе создания налоговой службы, кадровой политике, новой структуре, начале запуска обновлений, приоритетах работы.

В Департаменте финансов Министерства обороны Украины расскажут о новых способах финансирования армии и денежном обеспечении военнослужащих.

В Нур-Султане стартовал новый раунд межсирийских переговоров с участием России, Ирана и Турции для формирования и запуска сирийского конституционного комитета.

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события Зубко итоги выборов Верланов Слипачук

Источник: Сегодня

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