Отчет ЦИК и подготовка к отопительному сезону: топ-темы дня

Начало августа обещает быть достаточно насыщенным на события. Украинские СМИ будут следить за целым рядом важных событий, которые получат свое развитие в четверг, 1 августа.
Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук подведет итоги выборов в Раду 2019: "Завершающая фаза и дальнейшие действия".
Вице-премьер-министр Геннадий Зубко проведет селекторное совещание с регионами по подготовке к отопительному сезону 2019/2020 гг.
Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов отчитается о процессе создания налоговой службы, кадровой политике, новой структуре, начале запуска обновлений, приоритетах работы.
В Департаменте финансов Министерства обороны Украины расскажут о новых способах финансирования армии и денежном обеспечении военнослужащих.
В Нур-Султане стартовал новый раунд межсирийских переговоров с участием России, Ирана и Турции для формирования и запуска сирийского конституционного комитета.
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