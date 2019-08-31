Оккупанты на Донбассе что-то задумали: готовят новых снайперов и диверсантов

В начале сентября боевики намерены провести учения на оккупированной территории

Facebook Генерального штаба ВСУ

Командование ВС РФ продолжает наращивать интенсивность боевой подготовки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Главное управления разведки сообщает на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Как стало известно украинской разведке, в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) т.наз "армейском корпусов" ВС РФ завершается подготовка к проведению в начале сентября с.г. батальонных тактических учений с боевой стрельбой с привлечением артиллерийских и танковых подразделений.

Реклама

Предполагается, что контроль за ходом учений будет осуществлять командование Южного военного округа ВС РФ.

В то же время в разведподразделениях оккупационных войск проводится отбор очередной группы кандидатов для направления на курсы снайперской и разведывательной подготовки на территории России, сообщает ГУР МОУ.

Напомним, 30 августа на Донбассе от огня снайпера боевиков погиб украинский военный .

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что боевики нарываются на ответный удар ВСУ – интенсивно проводят тренировки по управлению огнем дежурных сил артиллерии и стрельбы артиллерийских подразделений на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в т.ч. из 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама