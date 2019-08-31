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Оккупанты на Донбассе что-то задумали: готовят новых снайперов и диверсантов

31 августа, 05:35

В начале сентября боевики намерены провести учения на оккупированной территории

Facebook Генерального штаба ВСУ

Facebook Генерального штаба ВСУ

Командование ВС РФ продолжает наращивать интенсивность боевой подготовки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Главное управления разведки сообщает на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Как стало известно украинской разведке, в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) т.наз "армейском корпусов" ВС РФ завершается подготовка к проведению в начале сентября с.г. батальонных тактических учений с боевой стрельбой с привлечением артиллерийских и танковых подразделений.

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Предполагается, что контроль за ходом учений будет осуществлять командование Южного военного округа ВС РФ.

В тренде
Оккупанты на Донбассе что-то задумали: готовят новых снайперов и диверсантов
Facebook Генерального штаба ВСУ

В то же время в разведподразделениях оккупационных войск проводится отбор очередной группы кандидатов для направления на курсы снайперской и разведывательной подготовки на территории России, сообщает ГУР МОУ.

Напомним, 30 августа на Донбассе от огня снайпера боевиков погиб украинский военный .

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что боевики нарываются на ответный удар ВСУ – интенсивно проводят тренировки по управлению огнем дежурных сил артиллерии и стрельбы артиллерийских подразделений на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в т.ч. из 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".

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