Боевики нарываются на ответный удар ВСУ: разведка рассказала подробности

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Командование российских оккупационных войск принимает меры по поддержанию в готовности к немедленному применению артиллерийских и танковых подразделений соединений и частей т.наз. "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ".

Об этом Главное управление разведки сообщает на сайте Министерства обороны Украины.

Как стало известно украинской разведке, интенсивно проводятся тренировки по управлению огнем дежурных сил артиллерии и стрельбы артиллерийских подразделений на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в т.ч. из 122-мм реактивных систем залпового огня "Град".

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В то же время противник, несмотря на заявления о стремлении к деэскалации обстановки, продолжает скрыто содержать средства огневого поражения в т.ч. 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы Д-30 и танки вблизи линии соприкосновения, нарушая Минские договоренности, говорится в сообщении.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что ВСУ на Донбассе провели масштабную спецоперацию, в результате которой боевики т. наз. Л/ДНР потеряли ЗРК "Стрела", две БМП, десятки грузовиков, кран и другую армейскую технику. Три десятка оккупантов были уничтожены и получили ранения. Именно таким был ответ украинской армии на обстрел боевиками из 122мм гаубиц Д-30 наших позиций.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что волонтер показал уничтожение вражеского блиндажа.

Также писалось, что ВСУ нанесли мощный удар: уничтожен блиндаж, боевики понесли потери.

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