Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевика

/ Фото: Сегодня

Российское оккупационное командование наращивает интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях т.наз. "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов" оккупационных войск.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Большинство занятий на полигонах проводятся без должной подготовки и с грубыми нарушениями мер безопасности, что приводит к росту числа случаев потерь боевой техники и гибели и травм личного состава.

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13 августа во время отработки в танковом подразделении оккупантов форсирования водной преграды один танк затонул, а четверо членов экипажа – погибли. Российское оккупационное командование пытается скрыть это происшествие, говорится в сообщении.

В то же время, в отдельных подразделениях оккупантов продолжается практика формального проведения боевой подготовки, в т.ч. ротных (батарейных) тактических учений с предоставлением российскому командованию постановочных фото отчетов и фиктивных документов на списание боеприпасов и горючего для "подтверждения" якобы проводимых мероприятий, сообщает в украинская разведка.

Ранее новости "Сегодня" со ссылкой на ГУР МОУ сообщали, что в "Л/ДНР" командиры боевиков нашли способ заработать на российских паспортах.

Также сообщалось, что украинская армия в течение июля уничтожила на Донбассе около 30 боевиков и наемников, а также несколько десятков получили ранения.

Смотрите, как проходят учения ВСУ:

Видео: Facebook/ООС

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