Оккупанты "Л/ДНР" несут потери: офицер ВСУ показал уничтоженных боевиков
60-летний наемник из России повоевал во многих "горячих точках"
Украинские военные из состава операции Объединенных сил на Донбассе продолжают уничтожать пророссийских боевиков т.наз. "Л/ДНР" и уже стало известно о новых потерях противника.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook
Так, по его данным, 1 марта был уничтожен 55-летний Сергей Стовбур из Луганска. Согласно данным центра "Миротворец", его сын 26-летний Евгений (позывной "Жека Cross") тоже воюет против Украины на стороне противника.
Кроме того, стало известно о смерти в Санкт-Петербурге 25 февраля 60-летнего российского наемника Эдуарда Смирнова, который успел повоевать в Афганистане (был удостоен ордена Красной звезды), бывшей Югославии, на Донбассе и в Сирии в составе ЧВК "Вагнер".
Напомним, 2 марта оккупанты потеряли убитым одного и раненым – второго боевика. А офицер ВСУ показал уничтоженного "морпеха ДНР" - 26-летнего Алексея Киселя (позывной "Комар").
Также сообщалось, что, по данным разведки, 1 марта один оккупант получил ранения .
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