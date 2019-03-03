Оккупанты "Л/ДНР" несут потери: офицер ВСУ показал уничтоженных боевиков

60-летний наемник из России повоевал во многих "горячих точках"

Могилы боевиков в Донецке. Фото: vlada.io

Оккупанты "Л/ДНР" несут потери: офицер ВСУ показал уничтоженных боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/de5/ffb/5c4de5ffb5795.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/de5/ffb/5c4de5ffb5795.jpg 2019-03-03T16:01:00+02:00 Украина 60-летний наемник из России повоевал во многих «горячих точках»

Украинские военные из состава операции Объединенных сил на Донбассе продолжают уничтожать пророссийских боевиков т.наз. "Л/ДНР" и уже стало известно о новых потерях противника.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook

Так, по его данным, 1 марта был уничтожен 55-летний Сергей Стовбур из Луганска. Согласно данным центра "Миротворец", его сын 26-летний Евгений (позывной "Жека Cross") тоже воюет против Украины на стороне противника.

Сергей Стовбур

Кроме того, стало известно о смерти в Санкт-Петербурге 25 февраля 60-летнего российского наемника Эдуарда Смирнова, который успел повоевать в Афганистане (был удостоен ордена Красной звезды), бывшей Югославии, на Донбассе и в Сирии в составе ЧВК "Вагнер".

Напомним, 2 марта оккупанты потеряли убитым одного и раненым – второго боевика. А офицер ВСУ показал уничтоженного "морпеха ДНР" - 26-летнего Алексея Киселя (позывной "Комар").

Также сообщалось, что, по данным разведки, 1 марта один оккупант получил ранения .

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