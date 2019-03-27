Оккупанты ударили по ВСУ из тяжелых минометов и нарвались на ответку – теперь считают потери
Жарко было на Луганском и на Приморском направлениях
В течение текущих суток, 27 марта, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив запрещенное "Минском" вооружение.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты четыре раза обстреляли позиций Объединенных сил:
- из минометов калибров 120 и 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Опытное;
- дважды – из гранатометов различных систем – вблизи села Гнутово;
- из станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Чермалык.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды обстрелял наших защитников:
- из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Луганск;
- из минометов калибра 120 мм – вблизи села Новоалександровка;
- из минометов калибра 82 мм – у села Крымское.
Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. Подразделения обороняющихся адекватным ответом заставили противника прекратить обстрел. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, добавили в штабе операции.
Напомним, 26 марта на Донбассе пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ответным огнем один оккупант был уничтожен и двое ранены .
Также сайт "Сегодня" разместил видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.
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