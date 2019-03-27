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Оккупанты ударили по ВСУ из тяжелых минометов и нарвались на ответку – теперь считают потери

Сегодня, 18:31

Жарко было на Луганском и на Приморском направлениях

Фото: Минобороны РФ
Оккупанты ударили по ВСУ из тяжелых минометов и нарвались на ответку – теперь считают потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ffb/4b7/5c6ffb4b78057.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ffb/4b7/5c6ffb4b78057.jpg Украина Жарко было на Луганском и на Приморском направлениях

В течение текущих суток, 27 марта, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.   

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты четыре раза обстреляли позиций Объединенных сил:

  • из минометов калибров 120 и 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Опытное;
  • дважды – из гранатометов различных систем – вблизи села Гнутово;
  • из станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Чермалык.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды обстрелял наших защитников:

  • из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Луганск;
  • из минометов калибра 120 мм – вблизи села Новоалександровка;
  • из минометов калибра 82 мм – у села Крымское.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. Подразделения обороняющихся адекватным ответом заставили противника прекратить обстрел. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, добавили в штабе операции.

Напомним, 26 марта на Донбассе пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ответным огнем один оккупант был уничтожен и двое ранены .

Также сайт "Сегодня" разместил видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.

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Тег Крымское, гнутово, чермалык, боевики Донбасса, ООС, ответка, потери боевиков

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Источник:

Сегодня

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